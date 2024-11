Alessandro Basciano, la Procura avvia nuove indagini. Sta facendo rumore il caso del dj e influencer, ex di Sophie Codegoni, che lo scorso 21 novembre è stato arrestato con l’accusa di stalking. Secondo i pm Basciano avrebbe sottoposto l’ex fidanzata e mamma di sua figlia ad atti persecutori e minacce, tenendola in una morsa di costante paura. Tuttavia appena 48 ore dopo il 35enne è stato scarcerato.

Il gip Anna Magelli ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare per mancanza di gravi indizi a suo carico. Appena uscito dal carcere Alessandro Basciano ha scritto sui social: “Avete provato ad uccidermi. Non ci siete riusciti. Adesso dirò tutto senza filtri, senza limiti, solo la verità. Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori”.

Nuove indagini su Alessandro Basciano e cosa rischia Sophie Codegoni

C’è un elemento che non torna. A dicembre 2023 Sophie Codegoni ha presentato querela. Nel provvedimento di scarcerazione si fa riferimento al ritiro di questa denuncia, che però non risulterebbe agli atti della Procura. Subito dopo la scarcerazione abbiamo scoperto che la gip ha accolto la linea difensiva dell’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo. Tuttavia ha anche disposto ulteriori approfondimenti investigativi.

Il pm Antonio Pansa, subentrato nella gestione del fascicolo, ascolterà ancora una volta la versione difensiva di Basciano. Poi verranno riascoltati testimoni chiave come alcuni amici di Sophie e i suoi familiari. Alessandro Basciano si è sempre dichiarato innocente. Sulla base degli screenshot del suo cellulare, scrive il gip, “appare poco credibile che la Codegoni vivesse in costante stato di ansia” perché emergerebbe tra i due “un rapporto sereno e certamente non connotato da quella paura”.

Ospite di Fabrizio Corona nel format di Youtube “Falsissimo” il dj ha detto tra l’altro: “Ho avuto una reazione sbagliata, dopo un anno di situazioni ambigue, ma non ho mai dato un pugno a un ragazzo suo amico che era con lei in auto”. Sophie Codegoni aveva invece scritto sui social: “Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante”. Ora l’influencer potrebbe rischiare una denuncia per calunnia.

