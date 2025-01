“Sono morti sul colpo”. Inferno di lamiere, le vittime sono due 2 ventenni: l’incidente è stato devastante

Terribile incidente stradale poco dopo la mezzanotte di domenica 19 gennaio. Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo due ragazzi si è scontrata con un camion che trasportava derrata alimentare. L’impatto è stato devastante, l’automobile si è letteralmente disintegrata, per i due ragazzi a bordo non c’è stato nulla da fare. Le vittime dello spaventoso incidente a Canosa di Puglia sono un 25 ed un 23 enne.

Per loro inutili i successivi soccorsi da parte dei pompieri e del personale del 118 accorsi sul posto. Per estrarli dalle lamiere contorte dell’auto, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo ma quando sono stati affidati ai sanitari, per loro era ormai troppo tardi. È stato possibile solo accertarne il decesso.





La strada è stata chiusa fino alle 4.30 per consentire i soccorsi e la rimozione dei detriti. Sul luogo del sinistro mortale, oltre ai vigili del fuoco di Barletta e alle ambulanze del 118, sono accorsi anche gli agenti del Commissariato di polizia di Canosa di Puglia e della Polstrada di Andria. Gli incidenti stradali restano la prima causa di morte per i giovani.

“La prima causa di morte dei nostri giovani è l’incidente stradale. Un dato impressionante, assieme a quello che evidenzia 3200 morti all’anno per incidenti stradali. È come se un paese in Italia sparisse ogni anno dalla cartina geografica”, aveva detto il prefetto Renato Cortese, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato.

“La riduzione dell’incidentalità stradale – aveva proseguito il prefetto Cortese – richiede strategie di prevenzione, mirate, trasversali e convergenti che possono essere perseguite solo mettendo a fattor comune lo sforzo di tutti gli attori interessati. La sinergia collaborativa e lo scambio informativo, consentono di rafforzare la competenza di ciascuno e l’efficacia dei modelli operativi e delle campagne di sensibilizzazione che siamo chiamati ad attuare”.