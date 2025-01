Il Grande Fratello è sempre al centro di voci e notizie, spesso e volentieri negative. Ma ciò che è emerso nelle ultime ore è decisamente grave, infatti alcuni utenti hanno ammesso che si starebbe ormai andando sopra le righe e quindi bisognerà far calare la tensione. Il rischio è che succedano delle cose che vanno al di là del gioco e che possano mettere in cattiva luce alcune persone.

Leggendo quello che è apparso sul web, ci si è resi conto che il Grande Fratello sarebbe finito nel mirino di alcuni accaniti contestatori. E a finire nel tritacarne sono stati soprattutto gli autori del programma. Infatti, è stato rivelato qualcosa che non è mai successo finora.

Grande Fratello, autori nel mirino: cosa si è saputo

Una telespettatrice del Grande Fratello ha utilizzato il suo account X per informare gli altri di una situazione spiacevole. Gli autori potrebbero passare dei guai, se davvero dovessero succedere le cose ipotizzate. Ci sarebbe stata una richiesta scioccante, che per ora non si è concretizzata, ma che sarebbe un durissimo colpo per la produzione.

L’internauta in questione ha scritto sull’ex Twitter: “Ragazzi miei, adesso la lista dei nomi degli autori mi sembra un po’ eccessivo. Stiamo parlando pur sempre del Grande Fratello, mi sembra che è la prima volta che lo guardano certe persone”. Dunque, addirittura c’è chi vorrebbe sapere i nomi di coloro che lavorano dietro le quinte per attaccarli.

ragazzi miei adesso la lista dei nomi degli autori mi sembra un po’ eccessivo stiamo parlando pur sempre del GRANDE FRATELLO mi sembra che è la prima volta che lo guardano certe persone — alessandra (@vitaparanoiiaa) January 18, 2025

Non è da escludere che Alfonso Signorini possa prendere le distanze da questi attacchi gratuiti contro coloro che prestano il loro servizo in qualità di autori.