Sono trascorsi due mesi dalla sera della scomparsa di Michele Cilli, 24enne di Barletta svanito nel nulla nella notte tra il 15 e 16 gennaio in un locale del centro della città pugliese. Tanti gli appelli lanciati dalla madre e dalla sorella tramite i social e le trasmissioni televisive come Chi l’ha visto? e La vita in diretta.

“Senza di te è un incubo – le parole di Maria Comitangelo durante la manifestazione al Parco dell’Umanità dello scorso 16 febbraio – Da madre chiedo di aver pietà e vi scongiuro e vi prego: fateci ritrovare almeno il corpo del nostro Michele. Nessuno ha diritto di togliere la vita a nessuno. Attendiamo qualsiasi notizia e l’aiuto di tutti”.





Michele Cilli, due arresti nel caso della scomparsa del 24enne di Barletta

A due mesi dalla scomparsa gli agenti della Squadra Mobile di Barletta-Andria-Trani e del Commissariato di polizia di Barletta, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trani.

Gli arrestati sono due, si tratta di Dario Sarcina, il proprietario dell’auto con cui si era allontanata la vittima la notte della scomparsa, e Cosimo Damiano Borraccino, entrambi di 34 anni. Il primo è accusato di omicidio volontario mentre il secondo anche di soppressione di cadavere.

La notizia dei due arresti è stata annunciata dal procuratore di Trani Renato Nitti nel corso della conferenza stampa indetta in questura nella mattinata di martedì 22 marzo. Del corpo di Michele Cilli, purtroppo, ancora nessuna traccia. Per oltre due mesi infruttuose le ricerche.