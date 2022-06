Michael Hafner trovato morto. Il lago di Monticolo, alle porte di Bolzano, dove si era recato per una gita insieme ad un amico, ha restituito il suo corpo dopo che domenica 26 giugno era visto scomparire tra le onde. A lanciare l’allarme domenica scorsa è stato un amico del 19enne che si trovava con lui sulla spiaggia. Immediata la richiesta di aiuto, che però non ha avuto il lieto fine in cui tutti speravano.



Markus Gasser, del Soccorso acquatico Bolzano, aveva spiegato che carabinieri, vigili del fuoco, volontari la squadra del soccorso acquatico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano avrebbero lavorato fino a sera per conoscere la sorte del ragazzo disperso.





Michael Hafner trovato morto: sotto choc gli amici



Nella giornata di ieri si era levato in volo anche un drone dotato di telecamere, che aveva sorvolato il lago senza però scorgere il corpo del giovane. Impegnato nelle ricerche anche l'elicottero dell'Arma dei carabinieri decollato dalla vicina base di San Giacomo. Oggi a seguire le operazioni c'erano anche i familiari e amici del ragazzo. Che ora sono sprofondati nella disperazione.



Il risultato del riconoscimento ufficiale, scrive Fanpage, non è tuttavia stato ancora comunicato, ma ci sarebbero pochi dubbi. Il ragazzo, che probabilmente per un malore non era più riemerso dopo essere entrato in acqua con una tavola da sup, è stato ritrovato dalla squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco volontari, che da tre giorni lo stavano cercando.



Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per ricordare il ragazzo. A fare luce sulla fine del giovane sarà l’autopsia. L’ipotesi che prende più piede è quella del malore. La data dei funerali sarà fissata nei prossimi giorni.

