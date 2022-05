Amici 21 Luigi Strangis bacia una ragazza, il video impazza in rete. Una notizia che arriva al termine di una settimana molto movimentata per il vincitore di Amici ospite, domenica scorsa, di Mara Venier. Tanti i rumors circolati su di lui: tra cui quello di una possibile partecipazione a Sanremo. “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista c’è anche Amadeus. Il direttore artistico di Sanremo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori di volere Luigi al prossimo Festival” faceva sapere il settimanale Oggi.



Intervistato dal quotidiano Il Tempo Luigi Strangis non allontana l’ipotesi anzi lascia intendere il suo desiderio: “L’ho sempre seguito e sarebbe un altro sogno da realizzare. Sarei un pazzo a non volerlo. Resto con i piedi per terra. Devi avere il pezzo giusto perché altrimenti non sei te stesso”. Sempre durante l’intervista ha pensato a ringraziare chi gli ha concesso l’opportunità di mettere in mostra il suo talento: Maria De Filippi.





Amici 21 Luigi Strangis bacia una ragazza: è addio con Carola?



Nel corso dell’anno il cantante (leggi anche: “Come spenderò i 150mila euro vinti”. Amici 21, Luigi Strangis emoziona: “Se lo meritano”) e la conduttrice hanno legato molto e lei per lui è stata come una mamma. Soprattutto sull’aspetto della malattia Maria De Filippi ha dimostrato grande sensibilità e comprensione. “Mi ha ascoltato e capito. Le sarò sempre grato per questo”, conclude Luigi Strangis. Oltre che per il suo talento il ballerino aveva fatto parlare per la sua storia con Carola.



Di lei aveva parlato a Verissimo: “Ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante strade diverse, pareri diversi. Abbiamo legato tantissimo è stato difficile anche in realtà dentro casa. Ho cercato di essere sincero con lei. Le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava di vivere una cosa che magari non faceva bene a lei”. Il motivo è che forse c’è qualcun’altra.



Da ieri sta girando un video messo in rete da Lorella Cuccarini in cui si vede il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis baciare una ragazza misteriosa (clicca qui per il video). E con il bacio più virale del momento nel web – che vede protagonista Luigi insieme ad una possibile nuova fiamma- tutti si chiedono se a breve il cantante no annuncerà il suo fidanzamento.

