Come spenderà i soldi della vittoria Luigi Strangis? Questa è una domanda che si stanno facendo in tanti questi giorni. E alla fine il vincitore di Amici 21 lo confessa. Il ragazzo si sta godendo le prime ore da vincitore e proprio in queste ore si parla di palchi, concerti, album, fan e tutto ciò che sta dietro alla carriera di un cantante oramai professionista. A parlarne è lui stesso (leggi anche: la sua reazione quando ha scoperto di aver vinto), intervistato dal Corriere della Sera. Luigi ha detto: “Soprattutto è cambiata la consapevolezza di me stesso”.

“Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile. Non sono di quelli che mi riempiono di complimenti e non hanno mai dimenticato di dirmi le cose che non andavano – ha aggiunto -. Però, allo stesso tempo mi hanno spronato. Sono stati loro a dirmi di partecipare ad “Amici”. A dire il vero me lo dicevano da anni”. Ma come spenderà i soldi della vittoria Luigi Strangis?





Come risaputo, oltre alla gloria eterne, la vittoria ad Amici (leggi anche: la confessione di LDA al termine di Amici) prevede vale un corrispettivo in denaro di 150mila euro. Il ragazzo ha raccontato: “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano”. E ancora Luigi Strangis: “All’inizio non sapevo dove sarei arrivato: sono un tipo che si deve ambientare un po’”.

E ancora: “Non pensavo certo alla vittoria ma lavoravo solo per me stesso e per chi mi ascoltava”. Poi sulla padrona di casa ha detto: “I discorsi con Maria. Mi hanno fatto crescere, capire qualcosa di me stesso. Ho realizzato grazie a lei che non dovevo stare troppo in silenzio ma lasciarmi un po’ andare”.

Poi dice: Normalmente mi lascio andare sul palco e nel resto del tempo è come se trattenessi tutte le emozioni per liberarle davanti al pubblico. Ho capito però che devo farle trapelare anche prima”. E su Sanremo Luigi confessa: “Cantare a Sanremo sarebbe un onore: l’ho sempre seguito e negli ultimi due anni ho visto un grande cambiamento grazie alle scelte di Amadeus. Per poterci andare però dovrei avere un pezzo adatto, che mi rappresenti”.

