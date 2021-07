Meteo, dopo la sfuriata temporalesca attesa per la giornata di giovedì 8, l’alta pressione africana torna ad abbracciare tutta l’Italia, garantendo così un weekend pienamente soleggiato e con il caldo di nuovo a tratti intenso. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che giovedì 8 gran parte del Nord (meno l’Emilia Romagna) e la Toscana settentrionale verranno attraversati da un’intensa ondata di temporali con eccezionali grandinate e raffiche di vento a più di 100 km/h.



Da venerdì invece tornerà l’anticiclone che garantirà un weekend praticamente soleggiato su tutta l’Italia. A conti fatti sabato sarà una giornata con un po’ di nubi soltanto sui settori alpini, domenica potranno scoppiare isolati temporali di calore sulle Alpi del Triveneto (specie sull’Alto Adige e sull’alto bellunese). Sul resto d’Italia dominerà il sole con temperature massime di nuovo in aumento. Un ulteriore cambio di circolazione avverrà da martedì 13 quando aria più fresca di origine addirittura islandese punterà l’Italia.



La prima conseguenza è una nuova ondata di temporali, la seconda invece un generale calo delle temperature che scenderanno sotto i 30°C su gran parte delle regioni. Una piccola pausa all’estate. Venerdì. Al nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo. Sabato. Al nord: tutto sole e isolate nubi. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso.







Domenica e lunedì sotto il sole e caldo via via più intenso. Nel mese di luglio l’estate potrebbe proseguire senza particolari intoppi, probabilmente più calda del normale ma senza importanti eccessi. Previste anomalie positive di temperatura maggiori sulla Penisola Iberica, sull’Italia e sulla Penisola Balcanica. Valori più vicini alla media invece su su Isole Britanniche e Scandinavia.



Sotto il profilo delle precipitazioni luglio 2021 potrebbe vedere anomalie negative su parte dell’Europa occidentale, centro-orientale e sui Balcani, segno probabilmente della presenza reiterata di anticicloni non per forza di matrice africana. Precipitazioni sopra la media invece su Scandinavia. Per quanto riguarda l’Italia il mese di luglio 2021 potrebbe essere tipicamente estivo sotto il profilo meteo con temperature sopra le medie specie al Centro-Nord, complici le espansioni verso l’Europa dell’anticiclone. Le precipitazioni potrebbero invece risultare al di sotto delle medie sulle regioni settentrionali, in media altrove. Trattandosi comunque di una tendenza meteo seguite come sempre gli aggiornamenti.