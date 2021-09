Meteo Italia, temporali in arrivo ma non su tutte le regioni. Drastico calo delle temperature: ecco dove

Meteo Italia, cambia il clima sulla Penisola, ma non ovunque. Le previsioni di domenica 26 settembre accennano a qualche nuvolosità sparsa su alcune regioni italiane, ma per le restanti, in arrivo la perturbazione atlantica, che andrà a interessare aree ben precise. Ecco quali.

Al momento si trova in Spagna ma non per questo la perturbazione atlantica dimenticherà di fare visita anche sulle regioni settentrionali del Bel Paese, portando brusche variazioni meteorologiche e piogge sparse per tutta la giornata di domenica nonché nubifragi e temporali diffusi.

E se il cattivo tempo continua a risparmiare le regioni centrali dell’Italia, concedendo persino temperature medio-alte al Sud, questo non accadrà a partire da lunedì. Un inizio settimana segnato un po’ su tutte le regioni da piogge e cieli ricoperti di nuvole.





Ma alcune regioni dovranno fare i conti con il maltempo a partire dalle ore serali di sabato. Ed è questo il caso delle aree nord ovest del Paese, e in particolare il Piemonte, per poi diffondersi sulle restanti aree settentrionali per tutto il week end, fino al nord della Toscana e dell’Umbria.

Il fenomeno temporalesco, dunque, si riverserà con maggiore intensità nelle zone comprese tra Liguria e Toscana settentrionale. Qui sono previste dagli esperti, livelli di acqua pari a 50-100mm in 24 ore, così come nubifragi sulle Prealpi Bergamasche, la Valle d’Aosta ed i settori più occidentali lombardi ed emiliani, andando ad affievolirsi procedendo verso Veneto, Trentino, Alto Adige e Umbria.