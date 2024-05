Eni è al fianco dei nuovi professionisti dell’energia, con i suoi Master

Quello dell’energia è uno scenario complesso e in continua evoluzione, e necessita di persone capaci di affrontare, ogni giorno, nuove sfide, attraverso una formazione in grado di unire una forte conoscenza del settore e competenze specialistiche.

Proprio per questo, Eni scende in campo con i professionisti del domani per accompagnarli in questo percorso d’avanguardia, guidandoli alla scoperta di tecnologie, materiali, innovazioni, e aiutarli a sviluppare una visione che sappia capire e decifrare il futuro dell’energia.

La Scuola Mattei e il Master MEDEA

La Scuola Mattei è la prima scuola di formazione post-universitaria in Italia, punto di riferimento per i professionisti del settore energetico; con il Master MEDEA la Scuola Mattei offre dieci mesi di impegno in un ambiente internazionale e all’avanguardia, permettendo il confronto costante con professori, manager ed esperti di Eni per consentire agli studenti di acquisire tutte le conoscenze più aggiornate del settore e ridefinire il futuro dell’energia.

Per accedere alla selezione è necessaria una laurea in Economia o Ingegneria con votazione finale non inferiore a 105/110. Potrai usufruire anche di adeguate borse di studio.

Hai tempo fino al 15 maggio per iscriverti se sei uno studente italiano.





Next-Gen Nuclear Power: Fusion and Advanced Reactors

In collaborazione con il Politecnico di Torino, il Master Next-Gen Nuclear Power: Fusion and Advanced Reactors è focalizzato sull’energia da fusione, e fornirà una visione completa dei reattori nucleari avanzati, approfondendo, nel corso dei 12 mesi, la progettazione, la gestione e la manutenzione delle centrali nucleari, sia sotto il profilo ingegneristico sia della sicurezza e della regolamentazione.

Si rivolge a studenti che hanno conseguito una laurea magistrale in Ingegneria o Fisica, con voto uguale o superiore a 100/110.

Le candidature sono aperte fino al 17 giugno 2024 alle ore 14.00.

Ai partecipanti sarà proposto un Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.

MiNDS, Master in Natural Resources Development and Storage

Dalle energie naturali alla transizione energetica: per l’anno accademico 2024-25 si rinnova il Master MiNDS, Master in Natural Resources Development and Storage di Eni, in collaborazione con il Politecnico di Torino, volto a fornire ai giovani professionisti tutte le competenze per lavorare nelle realtà aziendali del settore.

Il corso si rivolge a studenti che hanno conseguito, entro il 31 ottobre 2024, una Laurea Magistrale con voto uguale o superiore a 100/110 (o equivalente titolo estero) in:

Ingegneria Energetica e Nucleare, Aerospaziale e Astronautica, Chimica, Civile, Meccanica, per l’Ambiente e per il Territorio, Informatica, Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria

Scienza e Ingegneria dei Materiali

Fisica

Matematica

Scienze Geologiche e Geofisiche.

Sono previste borse di studio.

Il bando scade il 1 ottobre 2024.

Geoscience for Energy – Eni Master School (GEMS)

Geoscience for Energy – Eni Master School (GEMS) è un Master che si rivolge a chi cerca una conoscenza approfondita degli strumenti digitali, per interagire ed avere padronanza di modelli di energia sostenibile e a basse emissioni.

Il master si rivolge a chi ha conseguito entro il 31 ottobre 2024 una Laurea Magistrale con voto uguale o superiore a 100/110 in Fisica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria informatica, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, Scienze e Tecnologie Geologiche, Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e Territorio, Scienze Geofisiche. Sono previste borse di studio.

Hai tempo fino al 9 settembre 2024 per iscriverti.

Se vuoi entrare anche tu a far parte del futuro dell’energia, scopri di più all’interno della sezione dedicata ai percorsi formativi di Eni.