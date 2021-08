Marica, uccisa a 43 anni da un batterio killer. Malessere e febbre alta: morta in 5 giorni

Non ce l’ha fatta la povera Marica Ciavattini, di anni 43 anni. Come racconta la cronaca locale, la donna negli ultimi giorni aveva accusato qualche disturbo e poi, all’improvviso, è deceduta. La comunità osimana è in lutto per la sua scomparsa. Marica è morta a causa di un’infezione batterica che l’ha portata alla morte all’ospedale di Torrette ieri pomeriggio (30 luglio) dove era stata ricoverata.

Tutta la conoscevano perché Marica Ciavattini è stata fiorista e poi ha lavorato in una cooperativa di assistenza anziani a Campocavallo, frazione osimana dove risiedeva. Marica se n’è andata troppo alla svelta e parenti e amici non riescono ancora a capacitarsi di quello che è accaduto. Nessuno avrebbe mai pensato a una fine tanto veloce e prematura. Marica Ciavattini lascia il compagno, la mamma Ivana ed il fratello Davide, cui si stringe l’amore di tutta Osimo, una comunità non grandissima.

Chi l’ha conosciuta è convinto nel dire che Marica Ciavattini era una grande donna, sempre felice, amante della vita e della sua città. Nel 2014 si era anche presentata alle amministrative in una lista dei “civici”. “Il bello della vita forse è proprio questo, che nessuno sa il tempo che abbiamo a disposizione, la vera abilità è nel saperlo sfruttare al meglio. Il tuo tempo però è stato troppo poco.Marica Ciavattini





E ancora: “Ciao Marica, dolce compagna di banco”, è uno dei messaggi di cordoglio, scritto da Michela Staffolani, una sua compagna politica. Era d’esempio per tutti. In tanti in queste ore la stanno ricordando sui social, sul suo profilo, in quelli di discussione più popolari. Sanno che la colpa è del batterio e non sarà quindi svolta l’autopsia sul corpo della 43enne.

La salma è esposta nella casa funeraria Biondi a San Biagio da oggi, 31 luglio, alle 15. I funerali si svolgeranno lunedì 2 agosto alle 11 nella chiesa parrocchiale del San Carlo. La salma sarà poi tumulata nel cimitero Maggiore. Addio, Marica Ciavattini.