“Non uscite da casa”. Violento tornado si abbatte sulla città: feriti, tetti scoperchiati e alberi sradicati

Tra Catania e Siracusa si è abbattuto un violento tornado con raffiche di vento fortissime che hanno abbattuto alberi e divelto pannelli pubblicitari. Pioggia e grandine hanno provocato danni nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Colpita soprattutto la zona del mare e i paesi della cintura dell’Etna. Segnalata anche la presenza di feriti come si legge sulla pagina Facebook del Comune di Catania.

Ai cittadini è stata chiesta la massima attenzione ed è stato consigliato di non uscire di casa: “Diversi gli alberi sradicati. Diversi lampioni sono caduti. Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato. Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è ancora in corso. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”.

Nessuno dei feriti soccorsi, citati dalla pagina Fb del Comune, al momento risulta ricoverato negli ospedali della città, ma ci sono delle persone contuse, scrive Repubblica. Si tratta di tre atleti stranieri della polo canoa: ma le loro condizioni sono buone e non è stato necessario l’intervento del 118. Il maltempo ha provocato anche conseguenze per ciò che riguarda l’attività dell’aeroporto: infatti quattro voli sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari. Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne.





Da una prima ricostruzione, diverse persone sarebbero state colpite dagli arredi dei bar della piazza centrale, come ombrelloni che sono volati via. Cartelloni divelti e tetti scoperchiati in diverse zone della città. La circonvallazione è in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso.

Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi del Catanese, ed in particolare dell’Etna. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell’associazione Misericordia. Un violento nubifragio e una tromba d’aria si sono abbattuti anche nel Siracusano: il vento ha spazzato via alberi e cartelli nel capoluogo e in altri centri della provincia, come Francofonte.