“Non può essere vero”. Malore fatale in casa, Paolo muore a 38 anni: lascia 2 figli piccoli

Città sotto choc, un malore fatale si prende la vita di Paolo Caraggi: 38 anni. La tragedia si è consumata a Grotte, piccolo comune nell’Agrigentino. A quanto riportano i media locali Paolo “era seduto a casa innanzi al computer quando è stato colto da un malore improvviso. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione”. Solare e con un sorriso per tutti era noto al popolo della notte come Paolo Dj, il suo nome da disk jokey. Molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente, era mosso da un’enorme passione verso la musica. Di giorno lavorava in un’azienda che produce arredi per la casa.



Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Tra questi quello della politica. “A nome dell’intero Consiglio comunale – dice il presidentel Aristotele Cuffaro – porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Carraggi per la prematura scomparsa del caro amico Paolo”.

E ancora: “Attonito e con il cuore lacerato apprendo la tragica notizia. Uno dei figli migliori della nostra cittadina ci ha lasciati improvvisamente straziando l’intera comunità. Alla moglie Federica, ai due piccoli figli, ai genitori, al fratello Angelo e alla sorella Loredana vada il mio immenso abbraccio. Non ci sono parole di conforto che possano placare il dolore di una vita, inspiegabilmente, rubata ai propri cari”.



Paolo Carraggi lascia moglie e due figli piccoli. Nella stragrande maggioranza dei casi la morte improvvisa per un attacco cardiaco prima dei 35 anni è dovuta a una cardiopatia congenita, che può essere difficile da riscontrare nelle visite di controllo. I casi dei calciatori morti in questo modo sono esemplari, anche perché è difficile immaginare che ci sia qualcuno più controllato di un calciatore professionista, eppure succede e neanche così raramente.



Dopo i 35 anni, invece, è molto più probabile che la morte improvvisa sia dovuta a una cardiopatia ischemica ossia alla chiusura improvvisa di una coronaria. L’attacco cardiaco comunque non è sempre mortale, ma per salvarsi occorre avere un aiuto immediato, che ci sia qualcuno pronto a chiamare i soccorsi e che questi arrivino in tempo: fondamentale è il defibrillatore.