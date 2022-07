Dramma in piscina, muore bimbo di 4 anni: il decesso prima dell’arrivo dei medici

Grotte di Castro, tragedia in piscina: annega bimbo di 4 anni. È successo questa mattina intorno alle 10.30 nel piccolo comune a circa 50km da Viterbo nel Lazio. A quanto si apprende il piccolo avrebbe scavalcato un muretto raggiungendo poi la zona della piscina con l’acqua alta riservata agli adulti. Inutili tutti i soccorsi. I medici arrivati sul posto anche con il sostegno dell’eliambulanza non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una scena straziante per una vicenda sulla quale ora bisognerà fare piena luce.



Scrive il Messaggero come la vittima sia figlio di una coppia dello stesso paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno, che sta ancora effettuando un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire come siano andati i fatti. Nei giorni scorsi un’altra tragedia sia era verificata in una piscina italiana. Un bimbo di 6 anni era morto al parco di San Giuliano Terme.





Grotte di Castro, annega bimbo: la Procura indaga



Era stato trovato esanime sul bordo della piscina. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito ed è deceduto dopo aver trascorso una notte in coma all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto un’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa e i sanitari. Una prima ipotesi avanzata è stata quella di un arresto cardiocircolatorio. (Leggi anche Choc in piscina, annega a 20 mesi sotto gli occhi della madre: soccorsi inutili)



E ancora. Sabato 16 luglio in Sardegna, sul litorale di Cardeddu un bimbo di 6 anni era deceduto nella piscina di un resort di Cala Luas, sulla costa orientale dell’Ogliastra. Si trovava lì in vacanza con la famiglia che è residente a Roma. Non si conoscono le cause di quanto avvenuto nella piscina di questa elegante struttura. A quanto pare è stato un ospite della struttura a notare, intorno alle 18, il piccolo riverso in acqua, immobile, con il viso rivolto verso il fondo.



Immediato l’intervento dei bagnini che hanno tirato il piccolo fuori dall’acqua e poi gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Ma neppure l’arrivo del 118 con l’elicottero partito da Olbia e atterrato alle 18:50 ha permesso di salvare il piccolo. Dopo un’ora di tentativi è stato dichiarato il decesso.

Dramma in vacanza, bimbo di 6 anni affoga in piscina davanti ai genitori