Madonna di Trevignano, l’ultima clamorosa notizia su Gisella Cardia. Poco tempo fa ci eravamo occupati di quanto avviene a Trevignano dove Maria Giuseppa Scarpulla, questo il suo vero nome, sostiene di avere visioni della Madonna. In quell’occasione una troupe di Mattino Cinque venne aggredita e l’inviato rischiò grosso visto che si vide arrivare addosso sassi e pietre di grandi dimensioni.

Mentre il marito di Gisella è stato indagato per abusivismo edilizio la donna ha vinto davanti al Tar del Lazio contro l’ordine dell’Ente Parco di rimuovere la recinzione dal luogo delle presunte apparizioni. La vicenda resta controversa e ogni 3 del mese continuano ad arrivare sul posto fedeli per assistere alle visioni. Come già accaduto l’anno scorso, con l’avvicinarsi della Pasqua sembrano verificarsi ‘strani fenomeni’.

Gisella Cardia con i guanti per corprire le ‘stimmate’

L’anno scorso, in coincidenza con l’inizio della Quaresima, Gisella Cardia si presentò sulla sedia a rotelle affermando: “Non riesco a camminare per via della Pasqua, diciamo così”. Quest’anno, invece, sarebbe avvenuto un altro ‘miracolo’. Alla donna sarebbero comparse le ‘stimmate’, cioè le ferite provocate dai chiodi sulla croce.

Stavolta la presunta veggente ha accolto i suoi adepti, una quarantina domenica scorsa, indossando dei guanti per coprire le stimmate. La donna non ha voluto mostrarle ai giornalisti. Anzi, quando questi al termine del rosario, hanno tentato di raggiungerla, lei se ne è andata col marito. Intanto l’investigatore privato Andrea Cacciotti ha presentato una nuova denuncia dai carabinieri: “Ho ricevuto mandato da alcuni ex fedeli dell’associazione Madonna di Trevignano al fine di effettuare investigazioni per poter mettere fine a questo circo mediatico che ha coinvolto svariate persone che hanno rimesso di tasca propria decine di migliaia di euro” .

Trevignano, ieri la solita "apparizione" di ogni 3 del mese: Gisella nasconde le stigmate sotto i guanti?

Come riportato da Repubblica l’investigatore afferma: “In seguito agli accertamenti da me effettuati nell’ultimo anno e viste le relative denunce depositate con contestuale materiale probatorio, chiedo che da questo momento la Signora Scarpulla Maria Giuseppa, mostri ai credenti e alle competenti autorità giudiziarie, l’effettiva presenza delle stimmate tanto decantate”.

