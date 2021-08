Sangue sulla strada. Luca, 30 anni, muore sul colpo. Gravissima la ragazza che viaggiava con lui

Ancora un incidente stradale in Italia. Addio per sempre a Luca, che aveva solamente 30 anni. La sua morte è arrivata improvvisamente, mentre si trovava alla guida della sua moto. Al suo fianco anche una ragazza di 27 anni, che nell’impatto è rimasta ferita in modo grave. Troppo serie invece le ferite dell’uomo, che non è riuscito a sopravvivere. I soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto e hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e hanno constatato la sua dipartita.

La 27enne sarebbe attualmente in coma farmacologico in ospedale e i dottori non hanno quindi potuto sciogliere la prognosi riservata. Stando ai primi accertamenti seguiti al sinistro mortale, la vittima per cause che dovranno essere stabilite con esattezza nei prossimi giorni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un guardrail nei pressi di una curva. A lavorare sono adesso i carabinieri, che stanno provando a fare chiarezza sul terribile accaduto, che è costato la vita al 30enne.

Morto praticamente sul colpo Luca Vignetti, che non ha avuto alcuno scampo a causa dello schianto violentissimo. L’episodio si è verificato a Cepagatti, in provincia di Pescara, in via Piave. Luca Vignetti era invece nativo di Penne, sempre nel pescarese. Le indagini sono dunque affidate ai militari di Cepagatti e al Norm di Pescara. Non è ancora chiaro se possano esserci delle responsabilità da parte di altre persone o se si sia trattato semplicemente di un incidente completamente autonomo.





La ragazza che era in compagnia con Luca Vignetti è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale ‘Santo Spirito’ di Pescara. Dopo aver appreso la tragica notizia, tantissimi amici si sono riversati sui social network per salutarlo un’ultima volta. Tra i tanti messaggi scritti ne è spiccato uno su tutti: “Se ne va un ragazzo d’oro, una persona rara”. Nessuno poteva dunque immaginare un epilogo simile, ma purtroppo il fato ha voluto portarsi via Luca Vignetti quando aveva davanti a sé ancora una vita intera.

