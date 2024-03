Italia, terremoto 4.5 di magnitudo: “Un boato e poi la scossa”

La scossa di terremoto è stata registrata alle 22.19 in Friuli Venezia Giulia. La stima della magnitudo è di 4,7 gradi Richter. L’epicentro è stato individuato a Tramonti di Sopra (Pordenone) a una profondità di 12 chilometri. Ma è stato avvertito distintamente anche in Veneto, in Trentino Alto Adige e nelle confinanti Austria e Slovenia. I centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate. (Continua dopo la foto)





Prima che la terra iniziasse a tremare un boato avvertito distintamente in tutto il Friuli. Per la paura molta gente è uscita in strada, ma fortunatamente non si registra al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazione di danni alle sale operative dei vigili del fuoco a parte una breve interruzione dell’energia elettrica nei comuni più vicini all’epicentro.