Sbalzato fuori dall’auto, Omar è morto sul colpo a 23 anni. Piange un paese intero

Nuovo terribile incidente stradale in Italia. E nel giorno di Natale è morto un ragazzo di appena 23 anni, che si chiamava Omar Carta. Solamente qualche ora prima del decesso del giovane, era deceduto un uomo di 48 anni sempre originario dello stesso paese, ovvero Villacidro, in provincia del Sud Sardegna. Il 48enne era scomparso invece nel territorio di Villasor. Mentre Omar se n’è andato per sempre proprio a pochi passi da Villacidro. Distrutta dal dolore la sua famiglia e l’intera comunità sarda.

Stando a quanto riferito subito dopo il sinistro mortale, Omar Carta si trovava precisamente sulla strada provinciale 60. Mancavano solamente tre chilometri al raggiungimento della sua terra natia, quando per cause in corso di accertamento ha sbandato con la sua automobile e la corsa della vettura è finita fuori strada. L’impatto è stato molto violento e per lui non c’è stata alcuna speranza di sopravvivere. Infatti, il decesso è avvenuto sul colpo, già prima dell’arrivo dei soccorritori.

Dopo l’incidente di Villacidro, sono stati contattati i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza sul luogo. Quando i medici e gli infermieri si sono avvicinati ad Omar Carta, il suo cuore aveva smesso di battere per le ferite troppo gravi riportate nello schianto fatale. Dunque, si è proceduto solamente alla constatazione della morte e ad avvisare i parenti della vittima. Per permettere la messa in sicurezza dell’area interessata, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco della zona. E anche i carabinieri.





I militari dovranno accertare eventuali responsabilità, anche se sembra che Omar Carta sia rimasto vittima di un incidente autonomo. Infatti, sul posto non erano presenti altre auto o comunque altri mezzi. Da capire cosa sia accaduto in quei terribili momenti. L’automobile del 23enne si è ribaltata e, stando ad una dinamica più accurata, lui sarebbe stato sbalzato fuori dalla macchina e poi sarebbe rimasto schiacciato dalla stessa. Un tragico destino se l’è dunque portato via in un giorno di grande festa.

In Sicilia invece si è registrata una vera strage. Un terribile incidente stradale nella notte di Natale a Niscemi è costata la vita a 3 giovani di età compresa tra i 20 e 16 anni, grave un ragazzo di 17. Per cause ancora da accertare l’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada lungo la provinciale 11 finendo la sua corsa contro un palo. Secondo una prima ricostruzione alla guida della Citroen C3 c’era il ventenne.