Incidente choc tra due auto e un’ambulanza. Le fiamme, morta la paziente

Incidente stradale nella notte tra il 20 e 21 luglio a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, in viale Europa all’altezza dell’incrocio con via Marconi. Lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 206, una Nissan Qashqai e un’ambulanza del 118 con autista e due soccorritori a bordo che trasportava una donna di 92enne.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti alle 23.30 sul posto. Dopo la chiamata di emergenza, utilizzando l’estintore presente a bordo della gazzella di servizio, hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano iniziato a sprigionarsi dal cofano motore dell’ambulanza.





La paziente che si trovava a bordo dell’ambulanza rimasta coinvolta nell’incidente è stata dichiarata morta, mentre gli altri passeggeri coinvolti nel sinistro sono rimasti lievemente feriti, motivo per il quale sono stati trasportati presso il policlinico di Monserrato e l’ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove hanno ricevuto le cure del caso.

La donna a bordo dell’ambulanza, caricata poco prima degli operatori del 118, è morta poco dopo l’incidente le cui cause e dinamica sono ancora da accertare, ma le cause del decesso – così ha riferito il medico del 118 ai carabinieri di Quartu Sant’Elena intervenuti subito dopo l’incidente – non sono legate allo scontro tra i tre mezzi.

