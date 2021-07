Terribile incidente sulla strada, auto in fiamme: un morto e due feriti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Incidente violentissimo e dalle conseguenze devastanti quello che si è verificato nella città italiana nel pomeriggio del 16 luglio. Protagoniste del drammatico sinistro mortale sono state due automobili, precisamente una Mitsubishi e una Volkswagen Polo con la prima che è stata avvolta dalle fiamme subito dopo l’impatto. E purtroppo il guidatore di questo mezzo, Salvatore Serra di 52 anni, non ha avuto alcuno scampo ed è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. L’incidente ha avuto conseguenze anche per altre persone a bordo della Volkswagen Polo, anche se in questo caso fortunatamente non c’è stato un esito fatale. Nella vettura c’erano due persone originarie della Germania che sono rimaste ferite. Per loro è stato comunque necessario il trasferimento in ospedale ma sembra che non corrano pericolo di vita e dunque se la caveranno.

Il sinistro si è verificato sulla Fondovalle Tanaro, esattamente tra i comuni di Bastia Mondovì e Carrù. I tedeschi feriti sono un uomo e una donna. La signora è stata soccorsa sul posto e poi fatta salire sull’elisoccorso per portarla nel nosocomio di Mondovì, dove è arrivata in codice giallo. Situazione meno grave per l’uomo, in codice verde all’ospedale sempre di Mondovì. In questo caso non è stato necessario l’elisoccorso, ma il semplice trasferimento a bordo di un’ambulanza.





Subito dopo l’impatto sulla Fondovalle Tanaro, la strada in questione è stata interdetta alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia. I pompieri sono arrivati dal distaccamento di Mondovì e si è segnalata anche la presenza sul posto di alcuni volontari di Dogliano che si sono messi a disposizione per supportare le forze dell’ordine. Lo scontro costato la vita al 52enne si è verificato al chilometro 16 della provinciale 12, poco prima di raggiungere l’ex stazione carrucese nella località di Reculata.

Oltre all’incidente mortale sulla Fondovalle Tanaro, nelle scorse ore un altro terribile sinistro ha avuto luogo sulla A2. Per cause ancora da accerta un’auto si è schiantata contro il muro all’interno di una galleria. Pesante il bilancio di un morto ed un ferito grave. L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Tarsia, in provincia di Cosenza, in direzione nord. A bordo dell’auto, una Volvo, viaggiavano due persone, una morta.