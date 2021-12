Un terribile incidente è costato la vita ad uomo di 62 anni. Siamo nella nota località turistica dell’Abetone, in provincia di Pistoia. Qui la tragedia dove ha perso la vita un uomo, giovedì 2 dicembre 2021. L’auto del 62enne è finita in una scarpata e per l’uomo non cè stato nulla da fare: è morto sul colpo. Tutto è successo intorno alle 11:30 di giovedì mattina. Da quello che fanno trapelare le forze dell’ordine, la vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità, stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso ne avrebbe perso il controllo finendo giù per una scarpata e facendo un volo di diversi metri.

Immediato l’intervento degli altri automobilisti che hanno prestato soccorso chiamando il 188. Giunti sul posto è stato allertato anche il comando dei Vigili del fuoco per estrarre il 62enne dalle lamiere. Purtroppo però per lui, come abbiamo detto, non c’è stato nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori del 118. Un trauma troppo esteso e troppo grave, quello riportato dall’uomo nell’incidente.

Naturalmente sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli uomini della caserma di zona. Le forze dell’ordine hanno isolato l’area interessata ed effettuato i rilievi utili a cercare di ricostruirne la dinamica. A loro spetterà infatti determinare la modalità e le cause per cui l’uomo è uscito di strada per poi finire nella scarpata.





Che si tratti di un malanno, un colpo di sonno o semplicemente una disattenzione, saranno le indagini a farcelo capire. Stessa sorte per Arianna Avallone. La giovane di 26 anni è morta a Pozzuoli a causa di un incidente stradale. La figlia di appena 5 mesi è stata salvata dal compagno ferito, anche lui 26enne, che è riuscita a trarla in salvo.

Incidente stradale ad Abetone, auto nella scarpata: morto un uomo di 62 anni



leggi su Gloohttps://t.co/kZuVXTkpaa#gloo #ecosistemaonline December 3, 2021

L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 272, tra San Marzo in Lamis e San Severo in Puglia. La giovane mamma, infatti, era originaria proprio di San Severo, nel Foggiano, ma da alcuni anni si era trasferita a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dopo essersi fidanzata con il compagno, originario di Bacoli, titolare di una pasticceria.