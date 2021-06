Lo schianto tremendo poi il fuoco: inferno in autostrada, due morti e un ferito. Traffico bloccato e lunghe code

L’autostrada A14 è teatro di un terribile incidente stradale nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Coinvolti tre mezzi pesanti, uno dei quali si è incendiato: come si legge su Il Resto del Carlino, è stato chiuso temporaneamente il tratto autostradale in direzione Ancona (verso nord). In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Nel tratto tra Teramo-Giulianova e San Benedetto del Tronto si registrano incolonnamenti per 5 chilometri. Chi viaggia verso Bologna dopo l’uscita a Val Vibrata, deve percorrere la Strada Statale 16 Adriatica, quindi rientrare in autostrada all’altezza di Grottammare. Agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

Pesante il bilancio dell’incidente (foto tratte da Il Resto del Carlino e Riviera Oggi): due morti e un ferito all’altezza del km 303 dell’autostrada vicino ad un cantiere segnalato. A causa di un violento scontro tra mezzi pesanti, un tir è andato a fuoco bloccando completamente il tratto dell’autostrada Adriatica. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 28 giugno intorno alle 13: secondo una primissima ricostruzione dei fatti, si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno tre camion. Lo schianto che ha dato origine all’inferno di fuoco è avvenuto durante una coda in atto per i numerosi cantieri in zona.





Per consentire ai pompieri di spegnere le fiamme e ai sanitari di soccorrere i feriti, l’intero tratto dell’autostrada A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare è stato chiuso il traffico. Autostrade segnala che è in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti fermi in coda. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Davvero terribile l’incidente lungo la A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare: sono stati coinvolti tre messi pesanti, uno dei quali si è incendiato. Bilancio pesante: al momento si contano due morti e un ferito che è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.