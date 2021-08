Terribile incidente sulla statale, Giulia muore a 26 anni. Cinque feriti in codice rosso

Incidente mortale lungo la Statale 126 “Sud Occidentale Sarda” nel comune di Guspini. Giulia Serra, 26enne di Villamar, è morta mentre cinque persone sono rimaste ferite nello scontro tra un Fiat Doblò e una Opel Corsa.

I feriti, tutti in gravi condizioni, sono stati trasportati negli ospedali Brotzu di Cagliari, al San Martino di Muravera e a San Gavino Monreale.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, personale di Anas, i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

Come ricostruisce il quotidiano LìUnione Sarda, l’Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna si è scontrata con il Doblò sul quale si trovavano la vittima – seduta sul sedile posteriore – una sua amica e altri tre giovani, tutti di Villamar e Sanluri.





L’impatto è stato violentissimo e nonostante l’arrivo dei soccorsi per la 26enne non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici, e dei concittadini di Giulia Serra. “Ora sei un angelo, riposa in pace Giulia” scrive una sua amica su Facebook.

“Profondamente addolorati da questa tragedia, siamo vicini alla famiglia Serra per questa improvvisa perdita. Non si hanno molte parole in questi casi, e nemmeno servono. Vi stringiamo in un abbraccio e partecipiamo al vostro dolore”, si legge nel post della Proloco di Villamar, dove abitava la 26enne.