Omicidio Giulia Cecchettin, i primi risultati dell’autopsia. La vicenda della 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta continua ad essere sulle prime pagine di giornali e tv. Le speranze andate in fumo, la fuga del ragazzo, la sua cattura in Germania e le sue prime parole: “Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello alla gola, ma non ho avuto il coraggio di farla finita”.

Dopo la diffusione del video in cui Filippo aggrediva ripetutamente Giulia la situazione è diventata sempre più drammaticamente chiara. Ma come è stata uccisa la giovane di Vigonovo? Oggi, venerdì primo dicembre, presso l’Università di Padova è stata eseguita l’autopsia sul corpo della ragazza e le prime risposte sono arrivate.

I risultati dell’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin

Secondo quanto trapelato l’esito dell’autopsia indica che Giulia Cecchettin è morta per dissanguamento a causa della rescissione dell’aorta. L’aggressione fatale da parte di Filippo Turetta è avvenuta subito dopo la lite. Dunque quando è stata abbandonata al lago di Barcis, dove poi è stata ritrovata, Giulia era già morta. Questo è ciò che filtra secondo il racconto de La Presse sulla 22enne scomparsa da Vigonovo l’11 novembre insieme all’ex fidanzato.

I consulenti medico legali nominati dalla procura di Venezia e dalla famiglia della vittima e incaricati dell’autopsia sono rimasti nella struttura dove si è svolto l’esame. A quanto risulta l’autopsia potrebbe continuare anche nella giornata di domani. E ciò al fine di effettuare ulteriori accertamenti medici più approfonditi e delicati. Ciò farà inevitabilmente slittare i funerali della giovane.

Secondo i primi risultati Filippo Turetta avrebbe inferto “tantissime coltellate”, almeno 20, a Giulia Cecchettin. Sul suo corpo sono state rivelate tantissime coltellate e ferite profonde. Molte delle coltellate inferte da Filippo Turetta a Giulia mentre era ancora viva sarebbero state profonde diversi centimetri. Quelle fatali hanno provocato la morte della giovane per emorragia. Nel frattempo si sta svolgendo l’interrogatorio di Filippo Turetta davanti al pm di Venezia. Il giovane ha deciso di rispondere alle domande.

