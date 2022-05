Malore choc fuori dal ristorante, Gianmarco muore a 21 anni davanti agli amici

Gianmarco Verdi muore a 21 anni, un malore se l’è portato via mentre la sera del 27 maggio era a cena con i suoi amici. Ex atleta di punta dell’Atletica Frignano, a Pavullo (Modena), Gianmarco si era dovuto fermare, per alcuni accertamenti medici. Il giovane si è accasciato su un fianco e ha perso i sensi. Subito un amico ha cominciato a praticare il massaggio cardiaco, guidato al telefono dai sanitari, che nel frattempo erano stati messi in allerta. Ma poco dopo hanno intubato il giovane e, intorno alle 23:30, sono arrivati al pronto soccorso di Baggiovara dove ne hanno dovuto constatare il decesso.



Scene strazianti fuori al ristorante dove, nel frattempo, erano arrivati anche i genitori. Il sindaco Davide Venturelli ha fatto sapere che l’Amministrazione “si stringe come comunità alla famiglia Verdi in questo momento di dolore. La scomparsa improvvisa di un giovane è una prova terribile, siamo loro vicini con l’affetto e la preghiera”. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati.





Gianmarco Verdi lo conoscevano in tanti, anche all’interno dell’amministrazione cittadina. La sua famiglia è molto stimata nel paesino modenese, dove i genitori del giovane, sono titolari di una ditta di ortofrutta e il padre è stato presidente della squadra di calcio Pavullo FC. Studente di Giurisprudenza il suo docente di diritto alle superiori, l’avvocato Fausto Gianelli lo ricorda così. “Era un ragazzo d’oro, a scuola e fuori.

Avevamo continuato a sentirci anche dopo la maturità. Mi aveva chiesto consigli sul suo percorso e anche su alcuni esami”. Vicinanza espressa anche da Unimore, sconvolta per la seconda perdita a pochi giorni di distanza da Irene Montruccoli, studentessa di Arceto stroncata da un malore una settimana fa.

“L’intero Dipartimento è profondamente scosso da questa drammatica notizia e si stringe con sentimenti di sincera vicinanza e affetto alla famiglia del nostro studente scomparso”. “Strappato via ai suoi affetti e al suo futuro nel pieno della giovinezza – dichiara il professor Elio Tavilla, direttore del dipartimento di Giurisprudenza –. Sono certo che insieme sapremo trovare il modo migliore per mantenere vivo il suo ricordo”.

