“Papà, pochi minuti e sono lì”. Tragedia in strada, Giulia muore a soli 29 anni. Un dolore terribile

Fiesso d’Artico si immobilizza di fronte alla tragedia familiare. Una notizia drammatica in seguito all’incidente che ha strappato via per sempre la giovane vita di Giulia. La ragazza, 29 anni, stava rincasando dopo una serata tascorsa in compagnia di un amico quando è andata incontro alla morte.

“Mi sembra di sentirla, mi pare che stia rientrando. Credo che non riusciremo a stare qui, in questa casa enorme solo io e mia moglie. Venderemo tutto e andremo via. Penso a quanto il mio lavoro mi ha tenuto lontano da casa, al tempo che non ho trascorso con Giulia”.

Queste sono le parole di un padre distrutto e impotente di fronte alla drammatica morte della figlia, Giulia Segato, 29 anni, che ha perso la vita a bordo della sua Lancia Ypsilon bianca. La ragazza era alla guida del mezzo quando sbandando, forse per evitare un’auto, ha violentemente impattato contro un cordolo di cemento, schiantandosi contro un muretto. Questa la prima ricostruzione della drammatica vicenda.





“Papà sto arrivando, sono lì a minuti”. Così Giulia aveva avvisato il genitore, promettendo di rincasare non troppo tardi dopo la serata trascorsa in compagnia di un amico. Pochi minuti da casa, ma Giulia non ha fatto più ritorno.

“Son andato a cercarla ma quando ho visto l’incidente ho capito, aveva solo una mano scoperta dal lenzuolo quando l’ho vista. Mi sono avvicinato, l’ho toccata, mi sono sentito mancare”, continua a raccontare il padre della vittima per le pagine de Il Corriere della Sera.