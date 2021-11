Cade nel pozzo e muore, Fabrizio lascia una compagna. Il suo corpo ripescato dai vigili del fuoco

Tragedia a Gonnosfanadiga, piccolo comune di 6mila persone nel sud della Sardegna nella provincia di Provincia del Medio Campidano, dove un uomo di 48 anni, Fabrizio Porcu, è morto. La Procura ha disposto l’esame medico legale sulla salma, sarà quindi svolta l’autopsia, ma la pista principale è quella della disgrazia. A quanto si apprende l’uomo era all’interno del suo podere di Gonnosfanadiga. Stava controllando se le piogge degli ultimi giorni avessero fatto risalire il livello del pozzo dell’acqua, e aveva perciò spostato i lastroni che lo ricoprivano.



Forse per un malore o per aver perso l’equilibrio, Fabrizio Porcu, elettricista 48enne, è caduto nel pozzo dopo un volo di 15 metri. A dare l’allarme era stata la sorella, preoccupata dal non vederlo tornare. Dopo aver cercato inutilmente di chiamarlo tutto il giorno aveva avvertito le forze dell’ordine. I carabinieri hanno subito avviato le ricerche, effettuando prima un controllo nell’abitazione dell’elettricista e poi spostandosi nel suo terreno in località Santa Maria.

Fabrizio Porcu, dolore e lacrime in tutto il paese

I militari dell’Arma in zona, scrive l’Ansa, hanno trovato l’auto del 48enne, ma di lui nessuna traccia. Tutta la zona è stata passata palmo a palmo, poi l’attenzione si è concentrata su un pozzo dove, a circa 15 metri di profondità, è stato trovato il corpo di Fabrizio Porcu. Poco dopo, sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto al recupero del corpo.







La notizia della morte di Fabrizio Porcu si è diffusa immediatamente in tutto il paese suscitando una ventata di emozione. Addolorato e choccato per la scomparsa tragica il 48enne del sindaco Andrea Melis: “Ho perso un carissimo amico, Fabrizio Porcu era davvero benvoluto da tutti”.

E ancora: “Lascia una compagna, Romina, alla quale mi stringo in questo momento di dolore. Non ci sono altre parole per descrivere la tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità”. I funerali di Fabrizio Porcu saranno fissati dopo l’autopsia. Il corpo dell’elettricista è stato trasferito al Policlinico di Monserrato dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti.