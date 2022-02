Febbre alta, poi la morte improvvisa. La piccola Emma vola in cielo a 2 anni: “Ora sei il mio angelo”

San Benedetto del Tronto, dolorosa perdita per la famiglia Di Carlantonio. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita della piccola Emma, ma il suo piccolo cuore ha smesso di battere. Straziante il messaggio di addio di mamma Sofia. La piccola Emma purtroppo è stata colpita da una grave forma di leucemia fulminante.

“Amore mio grande te ne sei andata, spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre” ha scritto su Facebook la mamma Sofia Paolini.

La bambina di recente era seguita dai medici del Salesi che le avevano diagnostico una sorta di infezione ematica, tanto che i genitori la portavano a periodiche visite di controllo. Ma colta da uno stato febbrile che non sembrava voler placarsi, per Emma è stato necessario il trasferimento d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Ancona.





A soli due anni e mezzo, la piccola ha cominciato a stare male. Allarmati, i genitori hanno provveduto a portare la piccola presso l’ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, dove i medici hanno ritenuto opportuno un ricovero nel reparto di Rianimazione. Le condizioni di Emma continuavano a peggiorare, poi purtroppo il decesso.

I medici credono che possa essersi trattato di una forma di leucemia fulminante. Una morte che lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei genitori e di un’intera comunità. antissimi i messaggi di incredulità e cordoglio sui social per la prematura scomparsa della bimba. “Non ti dimenticherò mai piccolina…adesso e per sempre sarai l’angelo più bello e più sorridente del paradiso… un sole, un sole che splende senza spegnersi mai” si legge in unno dei post.