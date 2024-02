C’è grande attesa per l’arrivo di San Valentino, festa degli innamorati. E uno dei momenti più romantici che una coppia può vivere è a Villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo. Il prezzo del menu è ormai stato svelato e in tanti si staranno chiedendo se sia alla portata di tutti. Ovviamente non è proprio così, visto che bisognerà sborsare una certa somma di denaro.

Tutti i dettagli su San Valentino e il menu di Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo sono apparsi sul suo sito ufficiale. Il prezzo del menu è stato anche annunciato senza indugio, quindi si ha la conoscenza di tutto. Possiamo subito partire col cibo da degustare, infatti lo chef offre a cena innanzitutto caviale, ostrica, granita al rapanello e latticello. E poi spazio a tante altre bontà.

San Valentino a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo: ecco il prezzo del menu

Per il prossimo 14 febbraio, per chi volesse fare qualcosa di molto interessante a San Valentino, potrà prenotare un tavolo a Villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo. Prima di parlarvi del prezzo, possiamo subito aggiungere che nel menu ci sono anche scampi crudi alla pizzaiola, acqua di polpo, frutto della passione, aglio nero, sedano rapa, scorzonera, spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante, branzino brulé, lattuga all’insalata, pre dessert e dessert di San Valentino.

Il ristorante dello chef stellato Cannavacciuolo è situato nella regione Piemonte, a Orta San Giulio, e la sua cucina offre pietanze piemontesi e napoletane. Per usufruire di questo prelibato menu servirà spendere 300 euro a persona, ma sono da escludere nel costo le bevande. Sul sito internet di Villa Crespi è possibile prenotare il tavolo e viversi al meglio la festa di San Valentino con la propria dolce metà.

Per chi è interessato può contattare quindi direttamente il locale e gustarsi un menu certamente ricco di pietanze da sogno. E tirare fuori dal portafoglio 300 euro a persona per mangiare nel miglior modo possibile.