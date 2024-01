Masterchef Italia, scoccata la frecciatina davanti alle telecamere del programma. Un team unico di chef stellati in qualità di giudici indiscussi del programma: il successo della trasmissione sta anche tutto in questo. Nel corso della sesta puntata il momento della Mistery Box ha visto come protagonista indiscusso Davide Scabin. Fortuna ha voluto che la tensione venisse smorzata dall’ironia dei giudici. Riflettori accesi su Antonino Cannavacciuolo, ecco cosa è successo.

La frecciatina di Antonino Cannavacciuolo colpisce e ‘affonda’. Lo chef è noto per essere spontaneo e naturale e in fatto di ironia si potrebbe anche definire il numero uno. Proprio durante il momento della Mistery Box, scherzando con Davide Scabin, lo chef stellato e giudice di Masterchef si è lasciato scappare una battutina che ha attirato l’attenzione di molti.

La frecciatina di Antonino Cannavacciuolo colpisce e ‘affonda’. Lo hanno sentito tutti

Piatti prelibati a base di uova: questo richiedeva la prova. Tensione, dunque, che è salita alle stelle per una prova difficilissima. Aspiranti chef a lavoro dunque, sotto lo sguardo vigile dei giudici che hanno cominciato a passare tra i fornelli accesi. Antonino Cannavacciuolo, scherzando con Davide Scabin, si è poi rivolto a Eleonora per chiedere di spiegare la ricetta.

Detto fatto, la concorrente ha risposto che per il suo uovo speciale stava pensando a una impanatura con dei semi: “Occhio a non fare l’uovo di Carlo Cracco”, ha dunque esordito Davide. Poi l’appunto di Antonino rivolgendosi a Eleonora non ha tardato ad arrivare: “No no, lei lo fa meglio”.

Lo chef Cannavacciuolo sa sempre come strappare un sorriso anche nei momenti più impegnativi, per alleggerire gli animi dei concorrenti e per rendere la trasmissione sicuramente più stuzzicante da seguire. Poi se l’allievo supera il maestro, ancora meglio, non credete anche voi?