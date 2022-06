“È stata uccisa”. Antonella trovata morta in casa, poi la scoperta choc: lascia una figlia di 12 anni

Ancora da chiarire i contorni dell’omicidio di una docente italiana in Inghilterra. Aveva 52 anni ed era madre di una ragazza di 12. Tuttavia le autorità sono convinte che ad ucciderla è stato il marito. L’omicidio si è consumato a Wickham Road, una zona residenziale nel borgo di Colchester, nella contea dell’Essex. A perdere la vita una donna di origini bresciane, Antonella Castelvedere, che viveva da 25 anni in Inghilterra e insegnava nella prestigiosa Università dell’Essex.

Antonella Castelvedere era originaria di Bagnolo Mella, paese del Bresciano, dove vivono il fratello e i genitori. A confermare la notizia della morte della donna per mano del marito è stato un cugino. “Sarà tornata in Italia forse un paio di volte – ha dichiarato al Giornale di Brescia – da quando aveva deciso di trasferirsi Oltremanica”. Docente Senior in Letteratura Inglese e responsabile del Corso di Laurea Magistrale all’università di Suffolk la donna era anche esperta in pratiche pedagogiche critiche.





Antonella Castelvedere uccisa in casa a 52 anni: arrestato il marito

Inizialmente si è pensato ad una rapina in casa, tanto che gli agenti di Polizia dell’Essex hanno lanciato un appello chiedendo di farsi avanti a “chiunque avesse filmati o testimonianze”. Poi la svolta: “Non si cerca nessun altro – ha dichiarato l’ispettore capo investigativo Antony Alcock – Si tratta di un omicidio in ambito familiare e non vi è alcuna minaccia per chi abita a Colchester”. Anche il marito è rimasto ferito nella colluttazione e gli agenti lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio.

Ora si trova in ospedale: la polizia sta ricostruendo la vita di coppia della vittima per chiarire il movente dell’omicidio. “Gli agenti del Kent and Essex Serious Crime Directorate sono arrivati e hanno trovato una donna gravemente ferita, si legge nel comunicato della polizia di due giorni fa. “Purtroppo è morta sul posto. Gli agenti hanno trovato anche un uomo ferito all’indirizzo. È stato arrestato con l’accusa di omicidio e portato in ospedale per le cure del caso, dove si trova tuttora”, si legge.

Antonella Castelvedere era “docente di Letteratura inglese e responsabile del corso ‘Creative and Critical Writing’. Con una visione internazionale, ha una lunga esperienza nel migliorare l’esperienza degli studenti attraverso la leadership accademica, la progettazione di programmi innovativi e le partnership professionali”, si legge nel suo profilo nella pagina web dell’Università del Suffolk. “Confermo la notizia. Antonella è stata uccisa”, ha detto il cugino Franco al Giornale di Brescia che ne ha dato notizia. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della donna nel borgo di Colchester, nella contea dell’Essex.

