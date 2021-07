Si tratta di un cittadino italiano di 31 anni ,il responsabile della brutale violenza commessa ai danni di una donna appena uscita dalla palestra. Siamo a Roma Nord, in zona Due Ponti e sono quasi le 8 di mattina. Nel parcheggio di una palestra, in via Ischia di Castro, il 31enne ha palpeggiato con violenza ed ha cercato di strappare di dosso i leggins ad una prima vittima, rapinandola poi della borsa per poi darsi alla fuga. P

oco dopo in via Vallinfredda, l’uomo ha seguito e subito dopo rapinato la seconda donna, sottraendole la borsa e trascinandola in terra per poi darsi alla fuga. A questo punto, alle ore 08:30 i poliziotti hanno individuato e tratto in arresto l’uomo. I militari erano in servizio in abiti civili in via Cassia, hanno notato un individuo sospetto e prontamente lo hanno fermato e hanno proceduto a perquisizione personale, rinvenendo un portafogli, oggetti, documenti e carte di credito appartenenti alla signora appena rapinata.

Contestualmente, sono venuti a conoscenza di un altro reato in danno di un’altra donna perpetrato presumibilmente dal medesimo uomo avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo del fermo dell’individuo. La vittima della prima violenza ha riferito alle forze dell’ordine che era intenta a fare rientro nella propria abitazione dopo essere stata in palestra.





Donna violentata a Roma, cosa è successo

A quel punto la donna è stata affrontata da un giovane che dopo aver aperto lo sportello dell’auto dove era appena entrata, l’ha palpeggiata nelle parti intime, cercando contestualmente di sfilarle i leggins che indossava mentre con l’altra mano si masturbava, ma vista la reazione della signora, si è dileguato dopo averla rapinata della borsa.

In sede di denuncia, la donna è stata sottoposta ad individuazione fotografica dove ha riconosciuto senza ombra di dubbio nell’arrestato, l’autore della rapina e della violenza carnale. L’uomo è stato arrestato dagli uomini della Sezione Anticrimine – Polizia Giudiziaria del XV Distretto di P.S. Ponte Milvio.