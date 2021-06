“Alibi smontato, scoperta la bugia”. Denise Pipitone, cosa è saltato fuori sull’ex fidanzato di Jessica Pulizzi

Sembra una storia senza fine quella di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004 quando aveva solo quattro anni. Sono diciassette anni che la mamma Piera Maggio e il padre Pietro Pulizzi sperano nel miracolo di poter riabbracciare la figlia che oggi avrebbe 21 anni.

Dopo il caso di Olesya Rostova, la giovane russa che dalla tv russa aveva lanciato un appello per trovare la sua famiglia biologica, si sono aperti nuovi scenari e dopo mesi stanno saltando fuori nuovi tasselli che potrebbero servire a comporre il difficile puzzle. Come ormai noto, la prima pista seguita dagli inquirenti dopo la denuncia di scomparsa è quella familiare, tra la nuova e la vecchia famiglia del padre di Denise, Pietro Pulizzi, ex marito di Anna Corona e padre di Jessica Pulizzi, assolta dall’accusa di rapimento. E la pista rom è quella a cui oggi gli inquirenti stanno lavorando.

Tra i tanti programmi che si stanno occupando della scomparsa di Denise Pipitone anche La vita in diretta di Alberto Matano. Alberto Matano ha dichiarato nella puntata in onda su Rai Uno martedì 15 giugno che la sua inviata, Lucilla Masucci, è stata aggredita a Mazara del Vallo. La giornalista stava cercando di parlare con Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, quando è stata minacciata e insultata. Stessa sorte è toccata a Fadi, inviato di Ore 14, il programma di Milo Infante in onda su Rai Due. E proprio programma in onda su Rai Uno è tornato a parlare di Gaspare Ghaleb, all’epoca dei fatti fidanzato con Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise Pipitone.





“Aveva dichiarato di aver saputo della sparizione di Denise da Jessica che lo aveva chiamato per dirgli di guardare il Tg Vallo. Ma quella telefonata non risulta da nessuna parte”, ha spiegato il conduttore. “Ghaleb aveva detto che stava guardando i cartoni animati e che Jessica gli aveva telefonato. – ha detto quindi Lucilla Masucci, inviata de La Vita in diretta – Peccato che quella telefonata non esiste. L’ultima telefonata è alle 13.10. Ma come ha fatto Ghaleb ad aver saputo della sparizione se il tg è andato in onda alle 13.39. Vuol dire che lo sapeva prima che la notizia fosse pubblica”.

Parola anche a Francesco Lombardo, il maresciallo che si era occupato delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone: “Ghaleb disse che stava guardando Dragon Ball e i Simpson, ma quella programmazione era ancora sospesa per l’estate. Quando Denise sparisce il cellulare di Jessica avrebbe agganciato celle vicino al luogo della sparizione”. E ancora: “La Procura sta lavorando anche sull’albergo Ruggero II. Stanno sentendo delle persone, alcune erano già presenti nel fascicolo di inchiesta”.