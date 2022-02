Una vicenda agghiacciate quella capitata a Concordia Sagittaria, un comune italiano di 10mila abitanti della città metropolitana di Venezia. Qui, una donna, ha trovato senza vita il marito nel garage di casa. Il tutto è successo nella giornata dell’8 febbraio 2022, intorno alle 11 del mattino. La donna naturalmente ha tentato di rianimarlo e ha chiamato i soccorsi, ma per lui non c’era già più niente da fare. A perdere la vita è Demis Bellotto, un carrozziere di 50 anni.

L’uomo è morto in circostanze misteriose e ora sarà probabilmente l’autopsia a stabilire cosa gli sia successo. Un uomo descritto come un gran lavoratore, molto attaccato alla famiglia e alla figlia di 13 anni. Demis Bellotto era sceso in garage per fare alcuni lavori, ma non lo ha visto tornare. Per questo la donna si è insospettita e ha fatto la più tragica delle scoperte. Immediato l’intervento del Suem: i sanitari sono arrivati nell’abitazione di famiglia non hanno neppure tentato di rianimarlo perché era già esanime.

Il medico legale ha rilevato da una prima ispezione esterna che l’uomo non avrebbe subito violenze o lesioni: il corpo infatti era privo di segni. Naturalmente la salma di Demis Bellotto è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’esame autoptico per chiarire come sia morto. Da quello che dicono i familiari e gli amici più vicini all’uomo, Bellotto non soffriva di malattie o disturbi particolari, non era un uomo di molte parole e conduceva una vita tranquilla.





A casa della famiglia anche i carabinieri. Sotto choc la moglie di Demis Bellotto, che ha poi dovuto informare la loro unica figlia di quanto accaduto. La salma è stata trasferita nell’obitorio di Portogruaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. C’è molto riserbo e per gli investigatori si tratta di un caso particolarmente delicato.

Demis Bellotto infatti non presenta alcun segno di violenze e a casa non ci sono segni di effrazione che possano far presumere la presenza di altre persone. Insomma, tutto farebbe pensare ad un malanno improvviso. Ma ancora è troppo presto per affermarlo con certezza.