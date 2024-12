Il nuovo Codice della Strada, che entrerà in vigore domani, 14 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’incidentalità. Queste novità, contenute nella legge n. 177 del 25 novembre 2024, mirano a modernizzare le norme esistenti e a rispondere alle sfide attuali della mobilità. Le modifiche al Codice si concentrano su sei aree fondamentali: Limiti di velocità: I limiti di velocità saranno più differenziati e severi, specialmente nei centri abitati e in prossimità di scuole e aree pedonali. In particolare, il limite di velocità nelle strade urbane non potrà superare i 50 km/h.

Le sanzioni per chi supera i limiti saranno inasprite, con multe che possono arrivare fino a 694 euro per chi supera i limiti di oltre 40 km/h. Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti: È prevista una tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le sanzioni per queste infrazioni saranno più severe, con possibilità di sospensione della patente anche per brevi periodi (da 7 a 15 giorni) in caso di infrazioni gravi. Nel dettaglio, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro c’è una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.





Il nuovo Codice della Strada, cosa cambia domani

Se invece il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, c’è la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro) con la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se invece il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Uso del cellulare alla guida: L’uso del telefono durante la guida sarà punito con sanzioni più severe. La sospensione della patente sarà applicata anche per questa violazione, sottolineando l’importanza della concentrazione alla guida.

Regole per biciclette e monopattini: I ciclisti riceveranno maggiori tutele, con l’obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso. Per i monopattini elettrici, sarà obbligatorio dotarsi di targa, casco e assicurazione. Inoltre, è vietata la circolazione contromano. Neopatentati: La definizione di neopatentato si estende a chi ha conseguito la patente da meno di tre anni. Questi conducenti dovranno rispettare limiti specifici riguardanti la potenza dei veicoli che possono guidare.

Sanzioni per sosta illecita: Le sanzioni per la sosta selvaggia saranno inasprite, con multe elevate per chi occupa spazi riservati ai disabili o parcheggia in modo irregolare. Altre novità includono: L’introduzione della “safety car“, che permetterà ai veicoli delle forze dell’ordine di regolare il traffico in situazioni particolari. L’abolizione degli autovelox “selvaggi”, con regole più chiare sulla loro installazione e utilizzo. La gratuità della sosta per i veicoli dotati di contrassegno per disabili anche nelle aree a pagamento.

