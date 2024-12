Il 2025 si prospetta un anno particolarmente generoso in termini di ponti e festività, offrendo numerose occasioni per godersi lunghe pause dalla routine lavorativa. Con un’attenta pianificazione, sarà possibile trasformare pochi giorni di ferie in vacanze prolungate, ideali per ricaricare le energie.

Grazie alla disposizione delle festività, il 2025 offre opportunità senza precedenti per i lavoratori, che con soli sette giorni di ferie strategicamente piazzati possono accumulare fino a 32 giorni di pausa. Questo calendario rappresenta un’occasione per ricaricare le energie e concedersi momenti di relax, ma richiede pianificazione tempestiva. Tra Pasqua che si allinea alla Festa della Liberazione e un Ferragosto ideale, non mancheranno le occasioni per viaggi o semplicemente per godersi il tempo libero.

Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo, quanto costano e come sono i panettoni di Natale 2024





Tutti i ponti del 2025

Il 2025 parte subito con un’opportunità di stacco significativo. 1º gennaio (mercoledì): inizia con il Capodanno a metà settimana. 6 gennaio, Epifania (lunedì): prendendo solo due giorni di ferie (giovedì 2 e venerdì 3), si possono ottenere ben sei giorni consecutivi di vacanza, dal 1º al 6 gennaio.

Il super ponte di Pasqua e aprile da record

Il calendario di aprile è il vero fiore all’occhiello del 2025, con Pasqua, Festa della Liberazione il 25 aprile e Primo Maggio che si allineano perfettamente. Pasqua e Pasquetta: cadono il 20 e 21 aprile. Festa della Liberazione: venerdì 25 aprile.

Prendendo tre giorni di ferie (22, 23 e 24 aprile), si può godere di una settimana di vacanza, che può estendersi al weekend successivo con il Primo Maggio (giovedì) per un’altra pausa lunga. Senza ulteriori ferie, sarà possibile rilassarsi dal 30 aprile al 4 maggio.

Le festività pasquali, combinate con le altre ricorrenze di aprile, complicano la situazione per i genitori di figli in età scolastica. Le vacanze di Pasqua variano in base al calendario regionale: In molte regioni, le scuole chiuderanno dal 17 al 22 aprile. Nella provincia autonoma di Trento, ad esempio, si prevede una chiusura prolungata fino al 27 aprile.

Questa frammentazione genera difficoltà per i genitori che lavorano, costretti a gestire giorni di stop scolastici non sempre coincidenti con le ferie aziendali.

Anche Ferragosto regala una bella opportunità: il 15 agosto cadrà di venerdì, offrendo un weekend lungo senza necessità di prendere giorni di ferie. Il mese di novembre non porterà particolari gioie: il 1º novembre, Ognissanti, cade di sabato, escludendo la possibilità di un ponte.

Dicembre, invece, compensa: 8 dicembre, Immacolata Concezione, sarà un lunedì, regalando un weekend lungo. Natale e Santo Stefano, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, offrono quattro giorni consecutivi di festa. Con due giorni di ferie (29-30 dicembre), si potrà estendere la vacanza fino al 31 dicembre (mercoledì), chiudendo l’anno in bellezza.

Un anno di opportunità per le vacanze.