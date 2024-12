Grande novità per i clienti di Antonino Cannavacciuolo. Sono stati svelati i prezzi dei suoi panettoni per il Natale 2024. A riportare i dettagli è stato Gambero Rosso, che ha confermato l’inizio delle prime spedizioni. Tra l’altro, gli ordini stanno aumentando sempre più dato che in 12 mesi nel laboratorio di Suno si è arrivati a quota 44mila. Ma una delle grosse notizie è la presenza del pandoro e del Vesuvio, ovvero un lievitato natalizio con albicocche e zenzero candito.

Dunque, partendo in ordine, Antonino Cannavacciuolo, tra i vari panettoni per il Natale 2024, ha dei prezzi particolari. Innanzitutto quello classico ha un costo di 43 euro, ovvero un euro in meno rispetto al mandorlato. Poi abbiamo il panettone al Limoncello che costa 53 euro.

Leggi anche: Bonus Natale 2024 da 100 euro: a chi spetta, come richiederlo e quando





Antonino Cannavacciuolo, svelati i prezzi dei panettoni per Natale 2024

Andando avanti con le varie specialità dei panettoni dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo, sono stati svelati anche i prezzi di quello al Gianduia, che è di 53 euro. Bisogna spendere qualcosa in più per acquistare quello alla Melannurca Campana IGP, che costa 58 euro. 55 euro servono invece per accaparrarsi la novità del panettone all‘albicocca e cioccolato.

Il panettone all’albicocca e cioccolato ha ganache di cioccolato e panna nonché ripieno di cubetti di albicocca candita. L’altro nuovo arrivato è il Vesuvio albicocca e zenzero, che costa 48 euro ed è da 900 grammi. Presenti cubetti canditi di albicocca e zenzero con glassa di cioccolato bianca e canditi.

Il panettone senza canditi di Cannavacciuolo ha un prezzo pari a 43 euro e la stella di Natale vegana con pere e cioccolato ha il medesimo prezzo.