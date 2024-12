Un forte maltempo ha causato disagi sull’Appennino reggiano, con circa mille abitazioni senza corrente elettrica. La metà dei residenti coinvolti risiede nel Comune di Viano, dove i tecnici di Enel sono impegnati nella riparazione della rete elettrica e hanno già attivato una “power station” mobile. Nel frattempo, per dare supporto alla popolazione più colpita, il Comune ha allestito un punto di accoglienza presso la Sede degli Alpini, in via Cadonega 46, dove numerosi cittadini hanno trovato riparo e assistenza.

Nel Comune di Baiso, alcune abitazioni, tra cui quelle di persone anziane in difficoltà, sono state dotate di generatori di corrente per far fronte ai disagi. Anche le linee telefoniche Tim hanno subito interruzioni a causa di un guasto alla stazione mobile TIM in località Il Poggio, nel Comune di Monzuno, che è rimasta fuori servizio per diverse ore nel pomeriggio di ieri.

Maltempo in Emilia Romagna: neve, frane e blackout

Anche a Loiano si sono verificati blackout in alcune zone, come Via Napoleonica, Via Anconella, Via Gragnano, Via Pozzi, Via dei Brilli, e nelle vicinanze di Monghidoro. Per quanto riguarda la viabilità, la strada statale 63 a Castelnovo Monti, in località Sparavalle, è stata chiusa ieri pomeriggio a causa di rami abbattuti dalla neve che ostruivano la carreggiata.

I tecnici dell’Anas sono intervenuti per liberare il tratto, mentre il traffico è stato deviato. Il maltempo ha causato anche il crollo di sei conifere lungo la Statale 63, tra il chilometro 54 e 63, poco prima del ristorante Il Fortino, sempre a causa del peso della neve. Numerosi interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto a Monghidoro, dove è stato necessario liberare un’ambulanza con un paziente a bordo, intrappolata dalla neve.

10 dicembre 2024, Italia



MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA



Sta lentamente tornando alla normalità la situazione in Emilia-Romagna , un territorio già duramente provato dalle alluvione degli ultimi mesi.



A causa della neve un anziano è stato salvato dal dal Soccorso alpino in località Montorso, nei pressi di Gaiato, comune di Pavullo, in provincia di Modena. Ad allertare i soccorritori era stato il sindaco di Pavullo Davide Venturelli. Non rispondeva al telefono perché da due giorni non ha energia elettrica e per questo motivo non riusciva a caricare il cellulare ed era rimasto con pochissimo cibo per lui e per i suoi animali.