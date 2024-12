Terrore nel centro anziani, divampa incendio: ci sono vittime, 118 e vigili del fuoco sul posto

Incendio nel pomeriggio di martedì 10 docemnre che non ha lasciato scampo all’occupante di uno dei tre letti di una rsa di Genzano. Un 76enne, morto a causa delle profonde ustioni dopo essere stato soccorso dagli infermieri che sono accorsi per portare in salvo gli altri due ospiti della Rsa «San Giovanni di Dio» in via Fatebenefratelli 3, a Genzano.

Come scive il Corriere della Sera, i carabinieri della compagnia di Velletri e della stazione della cittadina dei Castelli indagano ora per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il sospetto è che possa essersi trattato di un evento autonomo: non si esclude cioè che il letto del 76enne abbia preso fuoco per qualcosa che lo stesso degente potrebbe aver fatto. Una sigaretta, un accendino. Anche se al momento non vengono escluse altre ipotesi.







Incendio a Genzano: fiamme nella stanza della Rsa, morto 76enne



Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Velletri, hanno sentito i vertici della struttura sanitaria accreditata, che fra le sue specialità ha anche la cura di pazienti con Alzheimer, per capire cosa possa essere successo e se il paziente deceduto avesse dato problemi negli ultimi giorni. Ma anche se siano stati rispettati i protocolli interni di sicurezza. L’allarme è scattato alle 17.30.

Per precauzione i pazienti di altre stanze sono stati allontanati, anche se le fiamme sono rimaste circoscritte a quella della vittima. I due compagni di camera non avrebbero subìto ferite. I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo insieme con i carabinieri.