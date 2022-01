Con il decreto della vigilia di Natale le mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie in Italia a bordo di aerei e treni dove il tempo di permanenza può essere lungo, e anche sui mezzi pubblici dove il distanziamento non può essere garantito, oltre che in cinema, teatri, stadi. Si tratta di una delle misure per contenere l’aumento dei contagi da Covid 19 in Italia. Scendendo nello specifico questi dispostivi sono obbligatori gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.

Le mascherine Ffp2 sono obbligatorie per accedere agli eventi sportivi che si svolgono all’aperto e al chiuso e per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre devono utilizzare le mascherine Ffp2 coloro che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.





Nel frattempo c’è l’accordo tra la Struttura Commissariale guidata dal Generale Figliuolo e le associazioni di categoria per fissare il prezzo delle mascherine Ffp2: costeranno 0,75 centesimi. Nei giorni scorsi sul tema si era espresso anche Andrea Costa, sottosegretario alla salute. Quest’ultimoa aveva parlato di 1 euro come prezzo calmierato per il costo delle mascherine. Invece l’accordo prevede come prezzo 0,75 centesimi. L’accordo, come rende noto l’ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo, sarà siglato a breve e le adesioni sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

Secondo una recente ricerca se sia la persona positiva a Sars Cov2 che quella non infetta indossano le mascherine Ffp2 ben aderenti, il rischio massimo di infezione dopo 20 minuti è poco più dell’uno per mille, anche a una distanza più ridotta. Se i dispositivi di protezione individuale sono indossati male la probabilità di infezione aumenta a circa il 4%, anche se comunque è ridotto il rischio di infezione.