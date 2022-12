Tragedia in Toscana, precisamente in provincia di Pistoia. Massimiliano Matteoni è stato trovato morto in un bosco e ciò che è emerso nelle ultime ore è agghiacciante. Stando al resoconto del sito de La Repubblica, la vittima che aveva 54 anni sarebbe stata trovata per metà carbonizzata. La scoperta scioccante è stata fatta da alcuni passanti, che mentre stavano passeggiando in quell’area hanno visto il corpo dell’uomo. Sono stati chiamati subito i soccorsi, ma per lui non c’era praticamente niente da fare.

Si sono subito messi al lavoro i carabinieri per cercare di fare chiarezza sul fattaccio, verificatosi in provincia di Pistoia. Massimiliano Matteoni non è morto ovviamente per cause naturali, ma il cadavere trovato nel bosco è stato vittima di violenza. E la notizia delle ultime ore è che una persona è stata fermata dai militari con un’accusa gravissima, ovvero di aver ucciso il 54enne. Sta inoltre emergendo con sempre maggiore trasparenza la dinamica dell’accaduto, anche se serviranno sicuramente altre indagini per chiudere definitivamente la vicenda.

Pistoia, Massimiliano Matteoni trovato morto in un bosco: è omicidio

Pistoia e esattamente il comune di Valdinievole, dove è stato ritrovato il corpo a Colle a Buggiano, e quello di Altopascio dove viveva sono sotto choc. Massimiliano Matteoni è stato trovato morto in un bosco e per lui ci sarebbe stata una fine tragica. Il decesso sarebbe sopraggiunto a causa di 8 coltellate subite. Poi l’assassino, dopo essersi reso conto dell’avvenuta morte, ha prelevato il cadavere e lo ha trasportato nel bosco, appiccando anche le fiamme presumibilmente nella speranza che non venisse rinvenuto.

Ad essere accusato dell’assassinio di Massimiliano Matteoni è il figlio 30enne, fermato dai carabinieri dopo aver raccolto le prove. Il giovane avrebbe ammazzato il genitore domenica 11 dicembre al culmine di un furibondo litigio. Sembra che il presunto omicida avesse dei problemi di natura mentale. Bisognerà però attendere ulteriori sviluppi dall’inchiesta, anche grazie all’interrogatorio di garanzia che si svolgerà a breve, per scoprire quale sia stata la ragione che ha spinto il figlio a togliere la vita a Matteoni.

Massimiliano Matteoni lo conoscevano tutti col nome di Max meccanico volante. Con il suo furgone lavorava ininterrottamente a Lucca, Pistoia, Firenze e Pisa ed era apprezzato da tutti per la sua professione. Lui era anche stato il gestore di un distributore di benzina a Borgo a Buggiano.