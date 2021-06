Nuovo terribile incidente sulle strade italiane. Oggi, 10 giugno, un uomo ha perso la vita sull’autostrada A1. È successo nel territorio del comune di Capua, provincia di Caserta. A quanto si apprende dai media locali l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 11. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita nella scarpata che costeggia il manto stradale. Pesante il bilancio: una vittima e una persona rimasta ferita. L’incidente, in direzione Roma, ha provocato notevoli disagi al traffico automobilistico: sul tratto interessato, si sono registrati 5 chilometri di coda.



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una delle due persone. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare il veicolo dalla scarpata. Infine, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi, non risulterebbero coinvolte altre vetture.



È solo l’ultimo incidente. Solo ieri, in un terribile sinistro, era morto Walter Donè. Era successo a San Donà di Piave e più precisamente sulla strada provinciale 47, la cosiddetta via Armellina, tra le frazioni di Passarella e Caposile. Caposile era proprio la residenza dell’uomo. Walter Donè era in sella a una Honda Forcite al momento dell’incidente.







Lavorava nella ditta di famiglia in veste di autista. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa principale dell’incidente, ma sembra che sia finito prima contro un platano e poi in un canale senz’acqua. Alcuni passanti hanno assistito alla scena dell’incidente e hanno allertato i soccorsi. Nonostante l’arrivo dei medici non c’è stata possibilità di salvargli la vita. Tanti coloro che lo hanno ricordato.

Questi alcuni dei messaggi che hanno omaggiato Walter Donè, grande amante anche della pesca: “Il destino è crudele, ci hai portato via il nostro amico Walter. Una persona solare e meravigliosa, ti porteremo nel nostro cuore”, “Se ne va un pilastro importante e insostituibile”, “Mancherà la tua voce inconfondibile nei campi di gara e la tua allegria contagiosa”, “Avevi un sorriso contagioso, ci mancherai”.