“Arrestata per droga”. Guai seri per la cantante di Sanremo: è arrivata la polizia

Una notizia grave ha colpito una cantante, famosa per essere stata protagonista al Festival di Sanremo. In un blitz della polizia di Stato è infatti stata arrestata, insieme ad altre otto persone, per accuse molto serie. La donna, che ha 40 anni, è stata dunque tratta in arresto come riferito dal sito ‘Il Messaggero’ e da ‘Fanpage’. Avrebbe avuto un ruolo criminale in un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla cessione e alla detenzione di droga a fini di spaccio.

In totale sono stati tredici gli ordini di custodia cautelare, anche se nove di queste persone sono state arrestate. Gli agenti hanno eseguito gli arresti su indicazione della Direzione Distrettuale Antimafia della capitale Roma. L’emissione degli ordini è giunta dal gip del tribunale. Stando a quanto accertato, avveniva l’acquisto di droga, che veniva poi portata a bordo di mezzi e che successivamente era nascosta in alcune case e nei box, prima di consegnarla ai pusher per la vendita vera e propria.

Inoltre, la polizia ha controllato il locale che era usato come magazzino centrale. Posti sotto sequestro oltre cento chilogrammi di sostanze stupefacenti. Ad essere stata arrestata la cantante Elsa Lila, che farebbe parte di un’associazione italo-albanese. Pare che abbia svolto il compito di cassiera nell’organizzazione criminale. Il punto di riferimento del clan era Acilia, ma sono emersi dei collegamenti con Roma e Viterbo. Elsa Lila non è comunque l’unica conosciuta tra le persone arrestate dai poliziotti.





Infatti, come scritto da ‘Il Messaggero’ e da ‘Fanpage’, arrestato anche Petrit Bardhy, conosciuto da tutti con il nome di Titty, ovvero il pugile già coinvolto in altre operazioni della Guardia di Finanza. Ma a far rumore è stato inevitabilmente l’arresto di Elsa Lila. Nata a Tirana, in Albania, il 4 luglio del 1981, è balzata agli onori della musica italiana negli anni passati. Il suo esordio al Festival di Sanremo è datato 2003, quando aveva portato sul palco dell’Ariston la sua canzone intitolata ‘Valeria’.

Poi Elsa Lila era tornata a Sanremo nel 2007 con il suo noto brano ‘Il senso della vita’, apprezzato da molti. L’8 marzo di 12 anni fa è diventata mamma, infatti ha dato alla luce la figlia Evita, concepita con un istruttore subacqueo italiano, Alessandro. I due si erano incontrati e innamorati nel 2009, durante una vacanza in Madagascar. Inoltre, nel 2014 aveva preso parte a ‘The Voice of Albania’ con il ruolo di giudice.