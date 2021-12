Tragedia nel tunnel, scende dall’auto in avaria e viene travolto: è morto sul colpo

Ennesimo incidente stradale mortale. A perdere la vita stavolta è un anziano di 84 anni. Il sinistro si è verificato nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 dicembre all’interno di una galleria tra i comuni di Laives e Bronzolo, provincia di Bolzano. Sono stati i carabinieri di Egna a ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

L’uomo è sceso dalla propria automobile per controllare visto che la macchina presentava dei problemi ed era in avaria. Proprio in quel momento, però, è sopraggiunto un altro veicolo. L’impatto è stato violento. Alla guida di questo secondo mezzo c’era un 23 enne. La macchina ha tamponato l’auto del pensionato 84enne. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente costato la vita all’84enne è avvenuto intorno alle 23 e 30 di notte. Sul posto sono accorsi il personale medico, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ma ogni tentativo di salvare il pensionato si è rivelato inutile.





I vigili del fuoco di Bronzolo si sono occupati di ripristinare la sede stradale e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera zona. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche mezzi della Croce Bianca e Croce Rossa con un medico d’urgenza oltre alle forze dell’ordine.

Dopo l’incidente il personale di soccorso si è preso cura anche di un cane evidentemente impaurito che era a bordo di uno dei due veicoli coinvolti.