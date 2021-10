Strage nella notte, morti due 18enni e altri 6 ragazzi gravi dopo lo schianto frontale

Anzio, incidente mortale nel cuore della notte su via Pontina. Un bilancio tragico in seguito allo scontro che ha coinvolto anche altre due vetture. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per ore in direzione Terracina per permettere alle forze dell’ordine di procedere nei rilievi.

Sono due le giovani vite spezzate in seguito all’incidente. A perdere la vita, due ragazzi di appena 18 anni, mentre altri due giovani versano in gravi condizioni. Stando a una prima ricostruzione, si apprende che i 4 ragazzi stavano viaggiando a bordo di una Polo quando il mezzo è finito fuori strada.

Il ragazzo alla guida potrebbe aver perso il controllo dell’auto che, una volta finita fuori corsia, si è dunque ribaltata diverse volte. Purtroppo la dinamica dell’incidente prosegue nei suoi tragici risvolti, perché altre due auto, una Ford Focus e un Nissan Qasqai, che viaggiavano in senso opposto, finiscono per sbattere violentemente contro la vettura, ormai di traverso sulla strada.





Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza. Restano ancora da chiarire del tutto le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Per i due ragazzi di Anzio, entrambi classe 2003, purtroppo nulla da fare. Resta ancora sotto osservazione uno dei passeggeri a bordo della Volkswagen Polo, mentre il secondo passeggero, un 17enne, è stato dimesso dall’ospedale nella mattinata odierna. Si resta in attesa di aggiornamenti per gli altri due feriti.