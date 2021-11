Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Angelo Gallina. Il corpo senza vita dell’80enne di Trevignano è stato ritrovato nei pressi di Marziai, frazione del comune di Quero Vas, provincia di Belluno. A fare il ritrovamento sono stati alcuni boscaioli di passaggio. L’allarme sulla scomparsa dell’uomo era stato dato quando l’anziano non aveva fatto ritorno a casa dopo essere uscito, martedì 2 ottobre, per andare a funghi.

Secondo la ricostruzione dei fatti l’80enne è scivolato in una scarpata, cadendo per una cinquantina di metri. Angelo è finito su una strada sterrata. Qui alcuni uomini che stavano passando lo hanno trovato e intorno alle 7 di mattina di giovedì 4 novembre hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è giunto anche il 118 che ha allertato il soccorso alpino di Feltre il quale ha provveduto al recupero della salma.

Angelo Gallina si era recato nei boschi del Feltrino in cerca di funghi. Il suo corpo è stato ritrovato proprio da un altro fungaiolo del posto. Sul luogo sono accorsi gli agenti della Questura di Belluno e la scientifica dei carabinieri di Cornuda. Ad accertare le cause della morte saranno ulteriori accertamenti. L’automobile dell’uomo, una Fiat 600 gialla, era parcheggiata nei pressi di Malga Mariech, a pochi minuti da Valdobbiadene.





La giornata è stata particolarmente impegnativa per gli uomini del soccorso alpino che al rientro sono dovuti intervenire a Zermen di Feltre. Qui hanno prestato le cure ad una 70enne del posto che, alla ricerca di funghi assieme al marito, era scivolata in un burrone. La donna è stata posta su una barella, trasportata per 300 metri alla jeep e poi portata in ospedale.

La notizia del ritrovamento di Angelo Gallina è stata data dal Comune di Trevignano tramite la propria pagina Facebook: “Con grande dolore ci troviamo a dover comunicare che il Signor Angelo Gallina è stato ritrovato senza vita questa mattina in una scarpata di un bosco di Quero (BL). Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianza dell’Amministrazione Comunale, che ci tiene anche a ringraziare sentitamente le forze dell’ordine, la Protezione Civile e le tante, tantissime persone che nelle ultime 24 ore si sono mobilitate per ritrovare il Signor Angelo. Abbiamo tutti sperato fino all’ultimo che l’epilogo di questa triste vicenda potesse essere diverso da questo”.