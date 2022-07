Allerta Meteo Italia, in arrivo una nuova ondata di caldo. Gli italiani hanno avuto modo di sperimentare l’infleunza dell’anticiclone africano che ha fatto alzare le temperature con picchi massimi mai visti prima. Un’estate tra le più calde quella del 2022 e le previsioni non promettono per il meglio.

Allerta meteo, ondata Apocalisse4800. Nuova ondata di caldo in arrivo. L’Italia ha alle spalle già 5 ondate di caldo africano e non finisce qui. A riportare la notizia sulle previsioni delle prossime giornate il sito 3Bmeteo.com. L’ondata di caldo avrebbe un nome. Si tratta di Apocalisse4800, il nuovo anticiclone che prende il nome proprio dalle alte temperature prevista in quota.





Allerta meteo, ondata Apocalisse4800: caldo anche in quota

“Nei prossimi giorni si confermerà questo trend: l’ennesima ondata di calore scatenata dall’anticiclone africano provocherà un rialzo dello zero termico a quote stellari, oltre appunto i 4800 metri come possiamo vedere dalla mappa allegata”, si apprende su IlMeteo.it.

Solo qualche rovescio sparso previsto nelle giornate del prossimo weekend sulle Alpi orientali ed in particolare su Trentino, Alto Adige, Cadore, Prealpi venete, Carnia e Giulia. In generale “una nuova fase climatica anomala: se questa tendenza dovesse essere confermata, ci aspettiamo punte massime addirittura fin verso i 38/40°C (e localmente anche superiori) a partire da Mercoledì 20 Luglio”, si legge ancora su IlMeteo.it.

La nuova ondata di caldo detta appunto Apocalisse4800, riferisce ancora il sito, potrebbe “durare fino a metà della prossima settimana, nella peggiore fino alla fine di luglio” con picchi previsti “tra 36 e 38°C” che secondo gli esperti avranno una durata di “almeno una settimana su gran parte dell’Italia, con picchi localmente anche ben superiorio”. Previsioni roventi prima che agosto possa fare capolino nell’estate italiana 2022. Si resta in attesa di aggiornamenti.

