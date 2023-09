Dolore e mistero per l’addio alla maestra Ambra Deledda, morta improvvisamente a soli 28 anni. La notizia della sua scomparsa ha squarciato la tranquillità della comunità in cui viveva in Sardegna, infatti nessuno avrebbe potuto neanche immaginare che potesse spegnersi così prematuramente. Una vita dedicata ai più piccoli, i quali la adoravano follemente per la sua enorme disponibilità e l’amore che aveva verso il proprio lavoro.

Una bontà unica nel suo genere, apprezzata dai bimbi e dai genitori degli stessi. Ma ora la maestra Ambra Deledda è morta e sarà davvero difficile dirlo ai suoi alunni. Un decesso tanto improvviso quanto precoce, che ha scioccato la sua famiglia e soprattutto il suo compagno. Infatti, è stato proprio lui a scoprire la sua partner priva di conoscenza all’interno della loro abitazione. Nonostante la tempestiva chiamata al 118, non c’è stato nulla da fare.

La maestra Ambra Deledda è morta improvvisamente a 28 anni

La maestra Ambra Deledda sarebbe morta per cause naturali, infatti si ipotizza che l’abbia uccisa un malore, ma per avere maggiore chiarezza su questa vicenda sconcertante è stata disposta l’effettuazione di un’autopsia sul corpo della 28enne. Ad essere addolorati sono tutti i cittadini del paese di Trinità d’Agultu (Sassari). Lei è ricordata come una ragazza piena di vita, sempre allegra, che amava fare l’insegnante e stare a contatto coi bimbi.

Ambra era però originaria di un altro comune sardo, ovvero Viddalba, invece sua madre è nativa di Santa Maria Coghinas. Come scritto dal sito Leggo, proprio in quest’ultima comunità non ci saranno più i festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie per rispettare il lutto della famiglia Deledda. Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri, anche se ribadiamo che allo stato attuale si pensa che sia stato un malessere improvviso a farla morire.

La morte di Ambra Deledda è avvenuta tra il 13 e il 14 settembre, ma ancora oggi si attendono maggiori notizie su quanto successo. GalluraOggi ha anche riportato che è stato posto sotto sequestro il cellulare della ragazza.