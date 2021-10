E proprio come nei migliori telefilm, arriva il colpo di scena nella notte. Solo ieri parlavamo della rottura di Mauro Icardi e Wanda Nara. L’ex moglie di Maxi Lopez ha condiviso sul suo account social un messaggio che ha fatto tremare i tanti fan della coppia. “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”, ha scritto la Nara su Instagram. Erano le 22:30 ora italiana del 16 ottobre e Wanda aveva appena cancellato tutte le foto di coppia con Mauro Icardi.

La Nara aveva inoltre smesso di seguire sui social network l’attaccante del Paris Saint-Germain. Nella lista dei profili seguiti da Wanda Nara era scomparsa anche China Suarez, 29enne cantante, attrice e tiktoker di Buenos Aires. Secondo la stampa argentina sarebbe lei la donna che avrebbe intrapreso in questi mesi una relazione clandestina con Mauro Icardi. Poco dopo la stampa argentina racconta che Wanda avrebbe scritto ad una cara amica, confermando di fatto l’allontanamento dall’ex giocatore interista.

“Mi sono separata”, avrebbe detto Wanda Nara, che avrebbe così confermava, di fatto, l’addio a Mauro Icardi, con il quale è convolata a nozze nel 2014 dopo la fine del matrimonio con Maxi Lopez. Ora però, appunto, il colpo di scena in stile Dowson’s Creek: Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo insieme, di nuovo abbracciati.





L’ultima storia e l’ultimo post Instagram dell’attaccante del Paris Saint-Germain sembrano mettere alle spalle la crisi matrimoniale dovuta alle voci di un presunto tradimento di lui con Eugenia Suarez. Icardi era stato esentato dagli allenamenti del Psg per “motivi familiari”: volato a Milano, dove Wanda Nara si era rifugiata con i figli, i due hanno voluto mostrare che il peggio sembra alle spalle.

“Buona festa della mamma” recita il post di Icardi (in Argentina cade oggi la festa delle mamme), che resta comunque in dubbio per la partita di Champions di martedì sera contro il Lipsia. Insomma, Mauro torna dedicandole post e cuori sui social. E così, come la crisi si è manifestata, sui social, la crisi finisce, sui social. Chiaro, no?