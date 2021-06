Dal 2008 al 2013 Wanda Nara è stata sposata con il calciatore Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli: Valentino, Benedicto e Constantino e quasi contemporaneamente al divorzio da Lopez, si è legata sentimentalmente a Mauro Icardi, ai tempi grande amico di Lopez e suo ex compagno di squadra.

Il 27 maggio 2014, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati e hanno due figlie, Francesca, nata il 19 gennaio 2015 e Isabella, nata il 27 ottobre 2016. Sempre pazzesca e super sexy la bellissima Wanda Nara non smette di sorprendere i suoi fan con scatti ad alto tasso erotico. Dal “pisolino” pomeridiano ai momenti in cucina alle prese con i fornelli, Wanda sprizza sensualità da tutti i pori e non fa niente per non farlo notare.

Per festeggiare i sette anni di matrimonio, il calciatore e And Nara sono volati in Tanzania prima e ora a Zanzibar e ovviamente la sexy argentina non ha perso occasione per stuzzicare i suoi fan con foto bollenti. Oltre ai bellissimi paesaggi africani, gli animali e il buon cibo, Wanda Nara ha pubblicato alcuni scatti che mettono in mostra le sue generose curve. E i fan apprezzano con una valanga di like, come quella in cui mostra il décolleté mozzafiato accanto al marito Mauro Icardi.





“Dulce 7 …. el dia que pusiste el gancho”, scrive la sexy argentina a corredo del selfie in compagnia del marito. Dietro al cocktail in primo piano è impossibile non notare la scollatura prorompente. “Si appoggiale sul tavolo che saranno abbastanza pesanti… almeno così eviti torcicollo!”, scrive un fan scherzando sulle dimensioni del seno di Wanda Nara.

E ancora una foto in cui mostra il lato b. Cocktail in mano, seduta sul lettino davanti al mare, Wanda Nara si gode la vacanza e si fa fotografare da Mauro Icardi: “Quando il fotografo mi dice di voltarsi, ti faccio una foto. E io gli dico aspetta che mi sistemi.